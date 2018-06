Roller fährt fehlerfrei zum Klassensieg

Lomersheim (red). Der Lomersheimer Udo Roller hat den Automobilslalom der MSF Ettetal gewonnen. Auf dem Flugplatz in Niederstetten fuhr der Starter des RKV Lomersheim um die Pylonen und sicherte sich mit drei sicheren und fehlerfreien Läufen den Sieg in seiner Klasse F11.

Bei bestem Sommerwetter ohne Gewitterrisiko ging es beinahe pünktlich in die Trainingsläufe. Nachdem der Vorbesitzer von Rollers Geiger-BMW Peter Kalus aus Schorndorf in der serienmäßigen Klasse G1 bereits mit 49,54 Sekunden die Bestzeit der Fahrzeuge über 2,0 Liter Hubraum markiert hatte, war Roller mit seinen 50,63 Sekunden im Training nicht unzufrieden. So folgten doch Maximilian Gladbach auf seinem Ford Fiesta ST mit 50,69 Sekunden und Martin Klahn auf seinem BMW 325i (beide vom ADAC OC Winnenden) mit 51,34 Sekunden auf den Plätzen. Im ersten Lauf blieb der RKV-Fahrer mit 50,88 Sekunden zwar etwas langsamer, doch auch Gladbach (51,10 Sekunden) und Klahn (51,54) büßten Zeit ein. Profitiert davon hatte dann Markus Meidel auf seinem BMW M3 vom MSC Walldürn, der sich mit seinen 51,16 Sekunden auf Platz zwei nach vorne schob.

Dadurch, dass drei Wertungsläufe zu fahren waren, stieg auch das Risiko, doch noch im letzten Lauf einen Fehler zu bekommen. Für Roller war bis zur letzten Sekunde volle Konzentration angesagt. Im zweiten Lauf legte er mit 50,62 Sekunden nochmal nach und baute die Führung aus. Gladbach (50,71 Sekunden), Klahn (51,37) und Meidel (51,69) konnten alle nicht mithalten. So blieb es vor dem letzten Lauf beim Zweikampf zwischen Roller und Gladbach. Mit konstanten 50,66 Sekunden setzte der Lomersheimer Gladbach etwas unter Druck. Doch dieser patzte nicht und legte mit 50,61 Sekunden zwar die Bestzeit in der Klasse F11 auf die Strecke. Der Vorsprung von Roller reichte allerdings trotzdem knapp zum Sieg. Dritter wurde Karl-Heinz Höpfer vom MSC Weinsberg (51,33, 51,37 und 51,77 Sekunden), der als Dritter der Top Fünf fehlerfrei blieb. Das gab den Ausschlag, dass er den Vierten Klahn und den Fünften Meidel noch überholte, die im letzten Lauf jeweils einen Pollerfehler bekommen hatten.

Für Roller war es der zweite Sieg innerhalb einer Woche. In seinen beiden erfolgreichen Rennen blieb der Lomersheimer ohne Fehler. Er hofft, jetzt in den Meisterschaften weiter Boden gutzumachen.