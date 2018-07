Reiz ist die Vielfalt der Gegner

Von Michael Nachreiner

Mit weit mehr als 15o Spielern an zwei Tagen ist das Badmintonturnier des SV Illingen, das Stromberg-Turnier, wieder gut besucht gewesen. Doch nicht nur die SVI-Verantwortlichen hatten Grund zur Freude, sondern auch die Akteure des Gastgebers. In den Jugendklassen feierte Tim Letzing eine gute Turnierprämiere. Und Jonas Czernoch spielte so gut wie noch nie, sagt Ralf Spiedel.

Illingen. „Man trifft hier immer auf Spieler aus verschiedensten Regionen. Das ist eine gute Herausforderung. Außerdem sind alle Teilnehmer Badmintonverrückte. Da macht es noch mehr Spaß“, erklärt Andreas Zimmermann vom TV Sersheim, für den das Stromberg-Turnier des SV Illingen einen festen Platz in seinem Kalender besitzt. In diesem Jahr nahm er zusammen mit Marcel Renno an der B-Klassen-Konkurrenz teil. Für den Bietigheimer, der beim Bietigheimer HTC II aktiv Hockey spielt und sich darüber hinaus auf Ausdauersport – vor allem Langstreckenläufe, aber auch Triathlon – konzentriert, macht der Reiz des Turniers noch etwas anderes aus: „Man hat immer den Anreiz, sich sportlich zu verbessern. Deshalb ist es interessant, Spieler zu sehen, die ein höheres Niveau haben.“

Sportlich lief es für das Duo auch ganz gut – zumindest gemessen an den eigenen Ansprüchen. „Dafür, dass wir das erste Mal zusammen gespielt haben, war der Einstieg wie erwartet. Am Anfang gingen viele Bälle ins Aus. Außerdem passte die Abstimmung nicht richtig“, berichtet Zimmermann. Folglich verloren der Freudentaler und der Bietigheimer gegen Simon Gimpel/Lukas Kessler (beide BV Mühlacker). Auch gegen Jonas Melcher/Frank Körner (beide TF Feuerbach) setzte es anschließend eine Niederlage, auch wenn „wir uns verbessert präsentierten“ (Zimmermann). Mit einem Sieg hat es im dritten Spiel gereicht – gegen Christian Wiechert/Stefan Behnke (BV Mühlacker/SV Illingen). Im Spiel um Platz 13 mussten sich die beiden Akteure des TV Sersheim aber noch einmal deutlich geschlagen geben gegen Benjamin Kuhn/David Bommer (beide TV Tamm).

Dennoch fiel das Fazit der beiden Akteure des TV Sersheim positiv aus. Zimmermann: „Wir haben unser Ziel erreicht: Wir haben ein Spiel gewonnen.“ Und Renno ergänzt: „Es hat richtig Spaß gemacht – vor allem auch, mal wieder Badminton auch unter Wettkampfbedingungen zu spielen.“

Spaß hat es auch Matthias Munzig und Silvan Bopp vom SV Illingen in der A-Klasse-Konkurrenz gemacht, auch wenn Munzig nach dem Sieg im Spiel um Platz fünf gegen Sun Guo/Lutz Lin (beide BSV Eggenstein-Leoposhafen) froh war, dass der Wettbewerb zu Ende war. „Bei der Hitze in der Halle hatte ich am Ende ein bisschen Probleme mit der Konzentration“, berichtet der Spitzenspieler des SVI in der Landesliga Neckar/Hohenlohe. Mit dem sportlichen Abschneiden waren die beiden Illinger aber zufrieden. „Platz drei wäre zwar drin gewesen. Es waren einige enge Spiele dabei. Aber im Großen und Ganzen war Rang fünf okay. Die Saison ist ja auch vorbei. Das Turnier ist nur just for fun“, erklärt Munzig. „Und den Titel haben wir sowieso nicht anvisiert. Wir wollten nur ein paar Spiele gewinnen.“

Dabei profitierten die beiden Landesligaspieler, dass sie auch in der Runde als Doppel miteinander auf dem Feld stehen. „Das ist vor allem beim Rotieren wichtig. Wenn man sich da nicht einig ist, ist man 80 Prozent schlechter, selbst wenn man die beiden besten Einzelspieler ist“, berichtet Munzig.

Noch etwas besser als für Munzig/Bopp lief es für Lea Ensinger/Maike Kuhn (SV Illingen/TV Tamm) sowie für Vanessa Kreuzer/Christian Wiechert (SV Illingen/BV Mühlacker). Ensinger/Kuhn sicherten sich den dritten Platz im Frauendoppel der B-Klasse. Kreuzer/Wiechert wurden Zweite im Mixedwettbewerb der C-Klasse, mussten sich nur im Finale Leonie Sievers-Teigelkamp/Ralf Werner (beide SG Schorndorf) geschlagen geben. Dritte in dieser Konkurrenz wurden Kathrin Kadura/Peter Hammerle (beide SV Illingen).

In den Jugendwettbewerben am zweiten Turniertag waren nur noch zwei Illinger am Start. Isabel Gubbe passte freiwillig. Sie feierte ihren zwölften Geburtstag. Dafür schlug sich Jonas Czernoch (U 11) richtig gut. „Vor allem im letzten Spiel gegen Aaron Reinelt vom FC Kirnbach aus der Nähe von Freiburg – in der U 11 gab es eine Vierergruppe jeder gegen jeden – hat er die Bälle gut verteilt. Der Gegner musste sich jeden Ball hart erarbeiten. Im Entscheidungssatz ging Jonas dann aber etwas die Luft aus“, berichtet SVI-Jugendwart Ralf Speidel. Letztlich wurde Czernoch Dritter hinter Hariharan Meyyarasu (SV Fellbach) und Reinelt.

Bei seiner Turnierprämiere zeigte auch Tim Letzing in der U 15 gute Ansätze. Speidel: „Er hatte sich vorgenommen, ein Spiel zu gewinnen. Im Allgemeinen hat er gut gespielt. Das hat geklappt. Für sein erstes Turnier war das eine gute Leistung.“