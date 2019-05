Stuttgart (red). Die Stuttgart Reds treten im Kampf um die Playoffplätze in der 1. Baseball-Bundesliga auf der Stelle. Zwar gewannen sie am Donnerstag die erste Partie beim Tabellennachbarn München-Haar Disciples mit 13:4. Hagen Rätz als Pitcher und Riley Moore in

