Qualifikationsturnier mit SV Ludwigsburg

Ludwigsburg (red). Obwohl die in der Deutschen Wasserball-Liga (DWL) organisierten Vereine aufgrund der Coronavirus-Pandemie den Saisonabbruch beschlossen haben, wird unter der Ägide des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) nun doch der Deutsche Meister des Jahres 2020 und anschließend auch der Pokalsieger ermittelt. An der vom DSV neu angesetzten Bundesliga-Runde wird auch der SV Ludwigsburg teilnehmen. Die SVL-Akteure treffen am Wochenende, 22. und 23. August, in Potsdam bei einem Qualifikationsturnier auf die Gastgeber, den ASC Duisburg und die White Sharks Hannover.