Probetraining in der Talentschmiede

Kleinglattbach (do). Seit zwei Jahren bietet der TSV Kleinglattbach ein sportartübergreifendes Angebot für Kinder an. In der so genannten Talentschmiede erhalten Vorschüler und Erstklässler von drei geschulten Trainern eine breite sportliche Förderung.

Jeden Samstag heißt es dabei für die Kinder, das Fangen, Werfen und Treffen zu trainieren. Spielübergreifende sportliche Fähigkeiten sollen somit bereits vor dem Übergang in den Schulsport oder Vereinssport ausgeprägt werden. Bei den vielen Übungen und Spielen kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Die Übungen sollen neben den Kindern neben Fertigkeiten mit dem Ball auch eine soziale Einbindung in Sportgruppen sowie eine ganzheitliche Ausbildung ihrer emotionalen und motorischen Entwicklung bieten.

Die Talentschmiede ist an diesem Samstag wieder geöffnet. Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren sind in der Halle am See willkommen, Beginn ist um 10 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tsv-kleinglattbach.de.