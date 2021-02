Leonberg (red). Der SV Leonberg/Eltingen wächst in allen Bereichen: Aktuell hat der Verein eine Mitgliederzahl von 4126 Personen. Der neue Gebäudekomplex an der Glems mit Sporthallen, Mehrzweckräumen und dem Sportvereinszentrum (SVZ) Sportwelt Leonberg wird zum Mittelpunkt des Sportparks Brühl in Leonberg-Eltingen. Das SVZ leitet seit dem 1. Februar Patrick Entreß.