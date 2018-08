Am 18. August um 10 Uhr steigt die 39. S-VKZ-Tour für Radler und Wanderer mit Ziel in Riet. Einen Appetitmacher in Fom eines Videos von der 31 Kilometer langen Radlerstrecke gibt es jetzt auf der VKZ-Homepage www.vkz.de unter der Rubrik „Videos“ zu sehen. Stefan Möhler vom Rad-Sport-Verein Vaihingen erklärt hier unserer Kamerafrau Maren Recken die Strecke. Foto: Arning