Nussdorfer Reiter verkrampfen auf eigener Anlage

Von Michael Nachreiner

Corina Rapp, Lisa Roßmann, Steffen Krauss, Lena Weeber und Anna Berberich hatten sich als Team RFZV Nussdorf bei der baden-württembergischer Mannschaftsmeisterschaft der Vielseitigkeit der Klassen A und L einiges ausgerechnet. Doch letztlich mussten sie sich doch deutlich geschlagen geben. Sie wurden Fünfter.

Nussdorf. Die Gemütslage von Lisa Roßmann nach der Geländeprüfung spiegelt so ein bisschen die der gesamten Mannschaft RFZV Nussdorf wider. „Ich bin ein bisschen deprimiert“, berichtet die Vaihingerin. „Ich hatte mir viel vorgenommen. Doch ich war konzentrationsmäßig nicht richtig bei der Sache. Ich bin gerade in der Prüfungsphase an der Universität. Da geht einem viel durch den Kopf.“ Die 22 Jahre alte Studentin der Sonderpädagogik hat sich auf White Sugar bei ihrer ersten L-Vielseitigkeitsprüfung den einen oder anderen Schnitzer geleistet. „Es lag aber nicht am Pferd, es lag am Reiter. Mein Pferd war sehr gut. Ich bin richtig stolz auf White Sugar“, erklärt sie.

Team RFZV Nussdorf hat mit Medaillenvergabe nichts zu tun

Mit 106,8 Punkten wurde sie letztlich nicht für die Mannschaft gewertet – wie auch Anna Berberich. Doch auch Corina Rapp auf Grandioso mit 54,2 Punkten, Steffen Krauss auf Gräfin Marie Saumur mit 60,0 Punkten und Lena Weeber auf Blif by mi mit 94,5 Punkten – also insgesamt 208,7 Zähler – hatten mit der Vergabe der Medaillen bei der baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaft der Vielseitigkeit nichts zu tun. Gold sicherte sich mit 145,4 Punkten der Ortenauer Reiterring mit den drei gewerteten Reitern Elke-Rebecca Gerken auf Bel Esprit (39,0 Punkte), Klaus Himmelsbach auf Hakuna Matata (49,0) und Katharina Hiebsch auf Coffee Ijs (57,4) sowie Alexandra Voigt auf C’est ci bon (92,7) und Georg Hiebsch auf All Easy (94,5) vor dem PSK Böblingen (148,4) mit Katharina Woodland auf Herkules (38,6), Bianca Becker auf D’Herencia (53,3), Kaya Biesinger auf Lintao (56,5), Lea Ruff auf Chicocovina (1041,5) und Carolin Hörning auf Senorita (1288,4) sowie dem PSK Ostalb (154,3) mit Michaela Hölldampf auf Layla (47,3), Lea-Sophie Riedel auf Daredevil (51,0), Sonja Urbanowski auf Lambada (56,0) und Falk-Filip-Finn Westerich (75,0).

Reiz der Vielseitigkeit ist die Unberechenbarkeit

Die zweite Nussdorfer Mannschaft mit Mandy Schwamberg auf Romancera B (66,8), Yvonne Binder auf Vincens GG (72,0) Sophie Abele auf FBW Condor (128,4) und Simone Schulze-Ellwinger (173,1) landeten mit der Gesamtpunktzahl von 267,2 Zählern auf dem achten Platz. Thomas Bangert auf Escapada 2 vom RV Römerhof Oberriexingen (69,4) und Tobias Grau auf Satyr vom RC Ampfertal Eberdingen (110,3) kamen zusammen mit Tatjana Gruhler auf Amaris 14 vom RC Schwieberdingen Banmähder (46,4) und Tamara Kopp auf U-Cherie vom RFV Münchingen (1560,8) als PSK Ludwigsburg II mit einer Gesamtzahl von 226,1 Punkten auf Rang sieben. Oliver Wenz auf Bendigo 3 vom RFC Hochdorf (155,6) wurde dagegen als Teil des Teams PSK Ludwigsburg III zusammen mit Corinna Seitter auf Frida 41 vom RFV Münchingen (127,7) und Aneka Saenze auf Ikarus CR von der PSG Erdmannhausen (3094,5) abgeschlagen Letzter.

Doch was macht eigentlich den Reiz der Vielseitigkeit aus? „Es sind drei ganz unterschiedliche Disziplinen“, sagt Lisa Roßmann. „Da muss einfach die Chemie zwischen Pferd und Reiter stimmen.“ Außerdem sei es der spezielle Bewertungsmodus, der reizt. „Vielleicht hat der eine Reiter seine Stärke in der Dressur und der andere im Springen. Doch erst nach dem letzten Sprung bei der Geländeprüfung ist alles vorbei und es wird abgerechnet. Es kann zwischendrin so viel passieren“, fährt die 22-Jährige fort. „Das sollte vielleicht auch ich mir vor Augen führen, dass man niemals zu früh aufgibt. Denn ich habe deutlich das Tempo rausgenommen, nachdem White Sugar ziemlich zu Beginn der Geländeprüfung bei einem Doppelsprung einmal verweigert hat.“