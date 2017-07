Nussdorf stellt zwei Teams bei Vielseitigkeitsmeisterschaften

Von Michael Nachreiner

Nach der Premiere im vergangenen Jahr richtet der RFZV Nussdorf erneut die baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der Vielseitigkeit der Klassen A und L aus. Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag tummeln sich rund 150 Reiter mit mehr als 200 Pferden auf der Anlage in Nussdorf.

Nussdorf. „Im vergangenen Jahr lief es ganz gut“, berichtet Nicole Kachler, die Pressewartin des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins Nussdorf. „Wir haben nur positive Rückmeldungen erhalten.“ Deshalb hat sich die Vereinsleitung entschieden, auch in diesem Jahr die baden-württembergischen Meisterschaften der Vielseitigkeit der Klassen A und L mit Wertungsprüfung für die Kreismeisterschaften des Pferdesportkreis’ (PSK) Ludwigsburg auszurichten. Zumal es nicht so viele Anlagen im Südwesten gibt, auf denen Vielseitigkeitsprüfungen geritten werden können. Und es haben sich wieder rund 150 Teilnehmer mit mehr als 200 Pferden angemeldet. „Alleine in der Klasse A gibt es 80 Nennungen“, berichtet Kachler.

Dabei meldet jeder Reiter für eine Prüfungsklasse. Am Ende wird klassenübergreifend eine Teamwertung errechnet, wobei pro Mannschaft mindestens drei Reiter in die Wertung kommen müssen – das heißt sie müssen die Dressur, das Springen und den Geländeritt jeweils positiv beenden. Denn nur dann ist der Start in der jeweils nächsten Prüfung möglich. „Damit L-Reiter bei ihren schwereren L-Prüfungen – beim Springen liegen zum Beispiel die Latten höher – nicht benachteiligt werden im Vergleich zu den A-Reitern, werden die Fehlerpunkte der A-Reiter mit dem Faktor 1,5 multipliziert, während die Fehlerpunkte der L-Reiter einfach zählen“, erklärt Kachler.

Der RFZV Nussdorf stellt zwei Mannschaften. Corina Rapp, Lisa Rossmann, Steffen Kraus, Lena Weeber und Anna Berberich haben sogar gute Chancen auf einen der vorderen Plätze in der Teamwertung. Bei Mandy Schwamberg, Sophie Abele, Yvonne Binder sowie Simone Schulz-Elwinger geht es dagegen vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln. „Anna Berberich und Sophie Abele beispielsweise sind noch recht junge Reiterinnen. Und Simone Schulz-Elwinger sitzt auf einem recht unerfahrenen Pferd“, berichtet Kachler. Aus der Region Vaihingen starten außerdem Tanja Bangert und Brigitte Wenz (beide RV Römerhof Oberriexingen), Tobias Grau und Karsten Haller (beide RV Ampfertal Eberdingen), Jasmin Fischer (RV Sersheim) sowie Oliver Wenz (RFC Hochdorf). Damit sie auch in die Mannschaftswertung kommen, haben sie sich zum Teil mit Reitern anderer Vereine unter dem Dach des PSK Ludwigsburg zusammengetan.

Neben den baden-württembergischen Mannschaftsmeisterschaften werden auch Dressurpferde-, Springpferde- und Geländepferdeprüfungen für die jungen Pferde angeboten.

Den ersten Höhepunkt stellt am Samstag (16.30 Uhr) die Geländepferdeprüfung der Klasse A* dar, die gleichzeitig eine Qualifikation für das Bundeschampionat ist. Weitere Leckerbissen sind am Sonntag (8.30 Uhr) die Geländeprüfung der Vielseitigkeit der Klasse A* und zum Abschluss (14 Uhr) die Geländeprüfung der Vielseitigkeit der Klasse L. Zudem bietet der RFZV kostenloses Ponyreiten am Sonntag (12 Uhr) an.