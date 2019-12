Nichts zu holen bei Spitzenreiter TSV Mannheim

Bietigheim-Bissingen (red). Im letzten Spiel vor Weihnachten hat der Bietigheimer HTC das erste Rückrundenspiel der Hockey-Bundesliga gegen Tabellenführer TSV Mannheim verloren. In Mannheim setzte es eine klare 1:4-Niederlage.

Auch in diesem Spiel musste Jürgen Fili auf Ines Wanner und Lina Rönsch krankheitsbedingt verzichten. Von Beginn an hatten die Kurpfälzerinnen das Spiel im Griff. In der 17. Minute gingen die Gastgeberinnen durch Jugendnationalspielerin Tara Duus mit 1:0 in Führung. Sie war es auch, die das 2:0 für des TSV im Tor der Bietigheimerinnen unterbrachte. In der letzten Minute der ersten Halbzeit hatte Greta Meissner die Chance, auf 1:2 zu verkürzen. Der zugesprochene Siebenmeter wurde von Mannheims Torhüterin aber stark pariert.

Auch in der zweiten Spielhälfte hatten die Gastgeberinnen das Sagen. Tara Duus, die überragende Spielerin des Tages, erhöhte durch eine weitere Ecke in der 39. Minute auf 3:0. Erst zum Schluss hin kam das Team von Jürgen Fili besser ins Spiel und erspielte sich ein paar Chancen. In der 48. Minute erhöhte Corinna Burger noch zum klaren 4:0. Den Ehrentreffer erzielte Greta Meissner in der 52. Minute durch eine Ecke. Eine weitere Ecke landete dann noch an der Latte. „Der TSV war eine Nummer zu groß für uns, auch wenn wir ein paar Chancen hatten“, fasst Trainer Fili das Spiel zusammen.

Weil das nächste Heimspiel der Bietigheimerinnen schon am 5. Januar in der Gymnasiumhalle ist – der BHTC empfängt dann den Mannheimer HC – haben die Spielerinnen trotz Weihnachten keine Pause.

Bietigheimer HTC: Laura Hegen – Sina Schönamsgruber, Theresa Lindenberger, Dina Fili, Lena Klösel, Daniela Bauer, Greta Meissner, Melanie Senghaas, Lilli Lang, Nina Traxler, Jana Fili, Neele Fili.