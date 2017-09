Neue Tanzgruppe beim TSC Illingen

Illingen (red). Am Donnerstag, 12. Oktober, startet beim Tanzsportclub Illingen eine neue Hobby-Tanz-Gruppe für Anfänger/Wiedereinsteiger unter der Leitung von Heike und Klaus Weber. Unterrichtet werden wöchentlich jeweils von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Festhalle in Schützingen die Standard- und Lateintänze. In einigen anderen Gruppen des TSC Illingen sind auch noch Plätze frei

Informationen zu den Angeboten des Tanzsportclubs und Anmeldung zur Hobby-Tanz-Gruppe bei Heike Weber, unter der Telefonnummer 0 70 41 /8 43 79 oder unter der E-Mail-Adresse webertscillingen@aol.com.