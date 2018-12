Drucken Bietigheim-Bissingen (red). In Bietigheim beginnt pünktlich zu den Festtagen die fünfte Jahreszeit. In der Ege-Trans-Arena starten in den Weihnachtsferien wieder Eislaufkurse. Die staatlich geprüfte Eiskunstlauftrainerin Vita Trissler bietet von 27. bis 29. Dezember sowie von 2. bis... »