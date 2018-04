Mit Verletzung zur Bronzemedaille

Hochdorf (red). 25 Treffer haben Bruno Kachur (TSF Ditzingen), der ältester Teilnehmer in seiner Altersklasse (AK) 60 war, gereicht um sich bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Bad Dürkheim die Bronzemedaille in der Florettkonkurrenz zu sichern. Deutscher Meister wurde Titus Förster

