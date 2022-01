Menzer-Haasis stellt sich nicht mehr zur Wahl

Stuttgart. Elvira Menzer-Haasis wird bei den Wahlen auf der Mitgliederversammlung des Landessportverbands Baden-Württemberg (LSVBW) am 16. Juli nicht mehr für das Amt der Präsidentin antreten. Ihren Entschluss gab Menzer-Haasis am Mittwoch bekannt. „Mir war und ist die inhaltliche Fortentwicklung des Sports in Baden-Württemberg wichtig“, sagt die LSVBW-Präsidentin. Sie blicke auf erfolgreiche sechs Jahre zurück – unter anderem mit dem Abschluss des Solidarpakts Sport IV und der Umsetzung der Leistungssportreform in Baden-Württemberg. red