Marlon Hess und Lucas Frey wagen ein Experiment

Von Michael Nachreiner

„Wir haben einen Zulauf, über den der deutsche Motocross-Verband schwärmen würde“, sagt Andreas Machleb. Der Organisator des Sersheimer Stoppelacker-Motocross’ an diesem Wochenende hat wieder alle Starterklassen voll bekommen.

Sersheim. Besonders auf das Rennen der Profis freut sich Andreas Machleb. Dabei will er die Klasse eigentlich gar nicht mehr so nennen. „Es sind schnelle Sportfahrer. Keiner verdient Geld mit diesem Sport. Deshalb sind es eigentlich keine Profis“, erklärt der Organisator des Sersheimer Stoppelacker-Motocross’, das in diesem Jahr bereits zum 16. Mal stattfindet. Große Namen sind allerdings kaum noch zu finden. „Die sind von hungrigen Nachwuchsfahrern abgelöst worden“, berichtet Andreas Machleb. „Das wird sehr spannend.“ Auf ein Experiment lassen sich dabei Marlon Hess aus Botenheim und Lucas Frey aus Tamm ein. Die beiden Sportfahrer werden mit 125-Kubikzentimeter-Zweitaktern anstatt ihrer 250- oder sogar 350-Kubikzentimeter-Viertakter starten. „Die Strecke in Sersheim hat zum Teil sehr enge Kurven. Die beiden wollen versuchen, den Vorteil der besseren Wendigkeit der kleineren Maschinen auszunutzen“, erklärt Andreas Machleb. „Ich bin mal gespannt, ob sie Recht behalten. Wir werden es am Sonntagabend sehen.“

Weitere Starter bei den Profis sind Cino Peter aus Lauffen, der Meister des Deutschen Jugend-Motocross-Verbands (DJMV) 2015 in der Klasse MX2 Junioren. „Dazu gesellen sich ein paar lokale Helden“, sagt Andreas Machleb. So stellen sich unter anderem wieder Michael Moser aus Großglattbach, Max Machleb aus Aurich (Andreas Machleb: „Er hat im letzten Jahr die Sportfahrerwertung gewonnen.“), Björn Hofmann aus Markgröningen und Marc Schulze aus Marbach der Konkurrenz.

Außerdem werden wieder Wertungen in den Klassen Jugend, Hobby und Sportfahrer ausgetragen. Ein besonderen Anreiz, gut abzuschneiden, gibt es dabei in diesem Jahr für die Hobbyfahrer. „Wir schauen uns die Rennen an. Und wer eigentlich von der Geschwindigkeit und dem Können Sportfahrer ist – zum Beispiel Piloten auf den ersten drei Plätzen –, die werden wir ansprechen, ob sie nicht eine Wildcard für die Rennen der Sportfahrer annehmen wollen“, sagt Andreas Machleb.

Der erste Startschuss fällt am heutigen Samstag um 14.45 Uhr zum ersten Vorlauf der Hobbyfahrer. Davor, ab 13 Uhr, finden aber schon Trainingssessions statt. Am morgigen Sonntag kämpfen die Sportfahrer ab 10 Uhr um die Qualifikation für das Finale, bevor auch die Profis ihren ersten Wertungslauf austragen. Am Nachmittag finden dann die verschiedenen Jugendrennen statt, bevor mit dem Finale der Sportfahrer um 16.10 Uhr und dem Finale der Profis um 17 Uhr die Höhepunkte des Stoppelacker-Motocross’ anstehen.