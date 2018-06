Mantai schrammt knapp vorbei an Einzelmedaille

Leverkusen/Illingen (red/nac). Knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt ist Karina Mantai bei den deutschen Junioren-Meisterschaften. Die Illingerin (FC Tauberbischofsheim) unterlag im Achter-Tableau des Degenwettbewerbs Branda Kolbinger (FZ Solingen) knapp mit 14:15, was der Solingerin letztlich die gemeinsame Bronzemedaille mit Kim Treudt-Gösser (FZ Solingen) und Mantai den Holzplatz fünf bescherte. Mit der Mannschaft musste sich die Illingerin zusammen mit Lena Kunjan, Noémi Mészarós und Ronja Hees erst im Finale dem Fechtzentrum Solingen geschlagen geben und wurde deutscher Vizemeister.

Die Fecht-DM der Juniorinnen hätte für Mantai nicht besser beginnen können. Ohne Niederlage marschierte die Illingerin gegen Shirin Benabbou (Düsseldorfer FV), Cosima Nopper (SV Waldkirch), Alla Zittel (Heidenheimer SB), Elena Kirschner (FZ Solingen), Paula Schmidt (TSC Eintracht Dortmund) sowie Noa Cosima Goedejohann (TSV Bayer Leverkusen) durch ihre Vorrundengruppe. Das bescherte Mantai, die neben Helena Lentz (Frankfurter TV) und ihrer Vereinskollegin Noémi Mészarós (FC Tauberbischofsheim) als einzige Degenfechterin alle ihre Vorrundengeduelle für sich entschieden hatte. die Spitzenposition in der Setzliste für die Direktausscheidung. Dadurch beflügelt marschierte Mantai auch ohne große Probleme durch die ersten Runde der Direktausscheidung. Nach einem Freilos ließ die Illingerin Malija Haida (SC Itzehoe) mit 15:6 im 64er-Tableau keine Chance. In der nächsten Runde ließ Mantai sogar ein 15:5 gegen Sarah-Lisa Toumi (FC Tauberbischofsheim) folgen. Mit einem 15:9 gegen Franziska Mayer (Heidenheimer SB) zog die Illingerin letztlich ins Viertelfinale ein.

Dort wurde Mantais Siegeszug aber unsanft gestoppt. Branda Kolbinger (FZ Solingen) setzte sich mit 15:14 durch. Glück hatte ihr der Sieg gegen die Nummer eins der Setzliste aber nicht gebracht. Kolbinger verlor im Halbfinale gegen Lea Mayer (Heidenheimer SB) mit 9:15, was ihr zusammen mit Kim Treudt-Gösser (FZ Solingen), die das andere Halbfinale gegen Helena Lentz verlor, die Bronzemedaille einbrachte. Den Titel sicherte sich Lentz durch ein 15:4 im Finale gegen Lea Mayer.

Einen Tag später holte Mantai mit der Mannschaft des FC Tauberbischofsheim das nach, was ihr im Einzel verwehrt geblieben war. Die Illingerin sicherte sich eine Medaille. Sie gewann Silber, nachdem sich sie und ihre Mannschaftskameradinnen nur im Finale dem FZ Solingen mit Lisa-Marie Löhr, Kim Traudt-Gösser und Brenda Kolbinger geschlagen geben mussten. In der Vorrudne setzten sich die Tauberbischofsheimerinnen aber zunächst ohne Probleme mit 45:23 gegen die STG Füssen/KAufbeuren, mit 45:21 gegen den TSV Berlin-Wittenausowie mit 45:33 gegen den TSV Bayer Leverkusen durch.

Auch im 16er-Tableau der Direktausscheidung bedeutete der Heidelberger FC/TSG Rohrbach kein Stolperstein. Die Illingerin und ihre Teamkolleginnen setzten sich mit 45:15 durch. Im Viertelfinale gegen den Osnabrücker SC sorgten Mészarós und Mantai nach verhaltenem Beginn mit zwei klaren Siegen in ihren Duellen gegen Tessa Wietheuper und gegen Femke Bücker für die Vorentscheidung. Am Ende siegte der FCT mit 27:21. Im Halbfinale trafen die Tauberbischofsheimerinnen erneut auf Bayer Leverkusen. Und wieder schien es eine relativ klare Angelegenheit für die Nordwürttemberginnen. Vor dem letzten Gefecht führte der FCT mit 40:31. Doch Julia Ludolf stemmte sich gegen Mantai zum Abschluss mit allem, was sie hat, gegen die drohende Niederlage. Die Illingerin brachte den Mannschaftserfolg trotz einer 5:12-Niederlage nach Hause – 45:43.

Im Finale gerieten die Tauberbischofsheimerinnen durch ein 3:8 von Mészarós gegen Kolbinger im dritten Duell auf die Verliererstraße. Der FCT knabberte zwar Punkt um Punkt vom 7:13-Rückstand ab und glich durch ein 3:0 von Kunjan gegen Kolbinger bei 19:19 wieder aus. Nach einem 3:3 von Mészarós gegen Löhr musste sich aber Mantai ihrer Nationalmannschaftskollegin Treudt-Gösser mit 4:9 beugen, so dass die Solingerinnen das Finale mit 31:26 für sich entschieden.