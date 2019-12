Lesic’ Durststrecke ist endlich beendet

Ausgerechnet der Teamkollege ist in den vergangenen Jahren immer besser gewesen: Michael Lesic kam an Albert Singer nicht vorbei. Doch bei den erstmals ausgetragenen GKVBW-Open in Heilbronn drehte der Vaihinger Lesic den Spieß um und gewann vor dem Kleinglattbacher Singer

