Krieger verpasst Gesamtsieg knapp

Von Michael Nachreiner

„Ich hatte mit dem Sieg bei der Tour de Normandie geliebäugelt“, berichtet Alexander Krieger. Doch auch mit dem zweiten Gesamtplatz bei der siebentägigen Rundfahrt ist der Straßenradprofi des Teams Leopard Pro Cycling zufrieden. „Das ist einer meiner größten Erfolge. Ich bin stolz“, sagt der 26 Jahre alte Vaihinger.

Vaihingen. Alexander Krieger war so nahe dran an seinem ersten Rundfahrtengesamtsieg. „Mit ein bisschen mehr Glück hätte ich die Tour de Normandie gewonnen“, erklärt der 26-Jährige. Doch der Vaihinger, aber auch sein Team Leopard Pro Cycling waren nicht gerade vom Glück verfolgt. Auf der zweiten Etappe von Evreux nach Forges-les-Eaux brach sich Konrad Geßner beide Hände. Zwei Tage später fiel auch Jan Brockhoff nach einem Sturz aus. „Damit hatten wir nur noch vier Mann im Feld“, erklärt Krieger. Nicht gerade viel Hilfe, wenn man um den Gesamtsieg mitfahren will.

Das wurde Krieger auf der Schlussetappe von La Haye nach Caen auch ein bisschen zum Verhängnis. „Ich hatte frühzeitig zwei Helfer aufgebraucht. Dennoch war ich rund 1,5 Kilometer vor dem Ziel gut platziert. Doch das Peloton verschleppte das Tempo, so dass ich etwas tun musste. Dadurch bin ich aber schon 800 Meter vor dem Ziel im Wind gestanden“, erzählt der 26-jährige Straßenradprofi. In die letzte Kurve rund 250 Meter vor dem Ziel ging Krieger auch als Führender. „Ich habe vor dieser Kurve aber schon zu viel investiert. Ich habe mich nur noch ins Ziel geekelt“, berichtet der Vaihinger. „Länger hätte die Gerade nicht sein dürfen. Von hinten kamen die anderen richtig mit Schwung.“ Krieger musste aber nur den Etappensieger Matteo Moschetti aus Italien und den -zweiten Connor Swift aus Großbritannien ziehen lassen. Maximilien Picoux aus Belgien hielt er gerade noch in Schach. „Es war ein Fotofinish um die Plätze drei und vier“, berichtet Krieger. Als die Nachricht war, er ist aufs Podest gefahren und hat vier Sekunden Boni gutgeschrieben bekommen, war die Erleichterung groß. Denn dadurch machte er im Gesamtklassement einen Sprung von Rang vier auf zwei. Der Brite Thomas Stewart rettete sich mit einer Sekunde Vorsprung zum Gesamtsieg. „Platz zwei ist aber auch eine Belohnung fürs ganze Team. Die Betreuer und Teamleiter stecken viel Herzblut rein. Und die anderen Fahrer haben sich den A… aufgerissen, damit ich letztlich die Chance hatte“, erklärt der 26-Jährige.

Ein bisschen grämt es ihn aber doch. Krieger: „Wäre ich Etappenzweiter geworden, hätte es zum Gesamtsieg gereicht.“ Doch den verpasste er praktisch schon auf der Königsetappe von Granville nach La Haye am sechsten Tourtag. Mitte der Etappe löste sich Krieger mit rund zehn weiteren Fahrern vom Peloton. „Auf der Schlussrunde, so 20 Kilometer vor dem Ziel, hat sich die Gruppe dann noch einmal gesplittet. Mit zwei anderen Fahrern bin ich weggesprungen“, erzählt der Vaihinger. Doch bei rund zehn Sekunden Vorsprung auf die Verfolger rund zehn Kilometer vor dem Ziel „haben die beiden plötzlich angefangen, Spielchen zu spielen. Keiner wollte mehr fahren“, erklärt Krieger. „350 Meter vor dem Ziel kam es dann zum Super-GAU. Wir wurden von sechs Mann eingeholt, sonst hätte ich da schon das Gelbe Trikot des Gesamtführenden geholt. Auf der Zielgeraden ist es dann ein bisschen auf dem Ruder gelaufen, so dass ich nur Vierter geworden bin und keine Zeit-Boni mehr bekommen habe. Das war letztlich ausschlaggebend.“

Der Ärger über die verpasste Chance ist aber in der Zwischenzeit verflogen. „Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich habe viel richtig gemacht. Zum Beispiel war ich immer in der richtigen Gruppe“, sagt Krieger.

Gestartet in die Saison war der Vaihinger Mitte Februar bei der Tour of Antalya, eine viertägige Rundfahrt. Krieger: „Das war eine gute Maßnahme und auch eine gute Vorbereitung auf die Tour de Normandie.“ Es standen aber noch nicht die eigenen Ergebnisse im Vordergrund, sondern gute Resultate für das Team. „Am ersten Tag sind wir für Konrad Geßner gefahren, der Dritter wurde. Ihn habe ich als letzter Helfer 200 Meter vor dem Ziel punktgenau abgeliefert“, berichtet der Vaihinger. Auf der bergigen zweiten Etappe wurde Krieger dann Neunter. „Da gab es einen 45 Minuten langen Anstieg. Ich habe danach zwar gekämpft, wieder dranzukommen. Aber sechs Konkurrenten waren schon weg“, erklärt er. „Ich bin aber gut über die Berge gekommen. Die Form war schon sehr gut.“ Die dritte Etappe über 32 Kilometer, davon die letzten zwölf bergauf, war wie gemalt für Szymon Rekita, den das Team auf Rang neun brachte. Zum Abschluss fuhr Krieger dann noch einmal auf den vierten Platz. „Damit bin ich aber eigentlich nicht ganz zufrieden. Wir wollten für Konrad Geßner fahren. Doch kurz vor dem Ziel gab es eine Welle, die das Feld auseinandergerissen hat. Deshalb war keine Zeit für einen Leadout, also das Anfahren des Sprints für Konrad. Deshalb bin ich für mich selbst gefahren“, berichtet der 26-Jährige.

Danach startete Krieger noch bei zwei Ein-Tages-Rennen, dem Grand Prix de la Ville de Lillers und bei Paris-Troyes. „Lillers war der Horror. 185 Kilometer Dauerregen bei drei Grad Celsius. Und ich bin wirklich kein Schlechtwetterbomber“, berichtet der Vaihinger. Nach 60 Kilometer fuhr er dennoch in der Spitzengruppe. „Erst zu fünft, die letzten 50 Kilometer dann zu viert“, erinnert sich der 26-Jährige. „30 Kilometer vor dem Ziel bin ich dann aber abgefallen. Da hat mich die Kälte aufgefressen.“ Letztlich rollte er als 44. mit dem Peloton über die Ziellinie.

Das Kontrastprogramm waren die 180,3 Kilometer von Paris nach Troyes. „Gutes Wetter, 17 Grad Celsius“, erklärt Krieger und strahlt. Dafür war die Strecke anspruchsvoller und das Feld für ein .2-Rennen hochkarätiger besetzt. „Es waren fünf zweitklassige Teams am Start, die zum Teil auch bei der Tour de France mitfahren“, berichtet der Vaihinger. Dennoch holte er im Massensprint den siebten Platz. Krieger: „Um ganz vorne dabei zu sein, hatte ich auf der Strecke schon zu viel investiert. Ich habe immer wieder gedacht, dass eine Gruppe wegspringt.“