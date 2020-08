Krieger und sein Team überraschen den Favoriten

Von Michael Nachreiner

Oberlungwitz/Vaihingen/Eberdingen. Marcel Meisen hat bei der deutschen Straßenrad-Meisterschaft auf dem Sachsenring für eine kleine Überraschung gesorgt. Der Rennfahrer von Alpecin-Fenix, der schon fünf Mal Deutscher Meister im Cross war, war im Schlussspurt schneller als Topfavorit Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) und sein Teamkollege Alexander Krieger aus Vaihingen. „Gegen Bora zu gewinnen war schon eine Überraschung. Aber ich wusste, dass wir gut sind. Und wir haben es am Ende sehr gut gemacht“, freut sich der 28-jährige Alpecin-Fenix-Profi. Krieger ergänzt: „Bora war haushoch favorisiert, dann werden mein Teamkollege und ich Erster und Dritter. Es war meine erste Medaille bei der DM.“

Der Eberdinger Nikodemus Holler (Bike Aid) landete am Ende – zeitgleich mit dem Sieger gewertet – auf dem 17. Rang. „Manche Ergebnisse spiegeln nicht wider, wie die Rennen gelaufen sind“, hadert der 29-Jährige etwas mit seiner Platzierung. „Ich spüre allerdings keine Enttäuschung, auch wenn ich nicht bei der DM angetreten bin, um nur 17. zu werden. Ich habe mein Maximum herausgeholt. Um zu gewinnen, muss man offensiv fahren. Das habe ich heute gemacht. Manchmal hat man dabei Glück, heute hatte ich es eben nicht.“

In der ersten Hälfte des 168 Kilometer langen Rennens gab es immer wieder Ausreißversuche einzelner Fahrer. Doch das Team Bora-Hansgrohe hatte das Geschehen im Griff, hielt den Abstand gering und verschärfte das Tempo, wenn es nötig war. So ließ man zunächst eine vierköpfige Spitzengruppe mit Robert Jägeler (P&S Metalltechnik), Richard Banusch (LKT-Team Brandenburg), Joann Leinau (SKS Sauerland-NRW) und Brune Schmitz (Sportforum) gewähren. Als das Feld wieder näher kam, gab es erneute Angriffe und die Gruppe wurde eingeholt. „Fast alle haben sich dem Diktat von Bora-Hansgrohe gebeugt“, hadert Holler etwas. „Das wollte ich aber nicht machen und habe mich immer wieder Ausreißergrüppchen angeschlossen.“

Trotz heftigen Regens bleibt das Renntempo hoch

Zur Hälfte des Rennens setzte heftiger Regen ein. Dennoch schlief das Tempo im Feld nicht ein. Erst attackierten Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix) und Christopher Hatz (Hrinkow Advarics Cycleang), wurden aber schnell zurückgeholt. Dann setzten sich Jakob Stenzel (Veloclub Ratisbona) sowie Kim Alexander Heiduk (Lotto-Kern Haus) aus dem Hauptfeld ab und erreichten schnell einen Vorsprung von über einer Minute. Es war allerdings klar, dass die Profis von Bora-Hansgrohe das Duo nur hinhielten. 35 Kilometer vor dem Ziel begann der Showdown: Vier Bora-Hansgrohe-Fahrer, Rüdiger Selig, Pascal Ackermann, Lennard Kämna sowie Andreas Schillinger reihten sich an der Spitze des Feldes ein und drückten aufs Tempo. Dann griffen Roger Kluge (Lotto-Soudal) und Patrick Haller (Leopard) an. Bei noch 20 zu fahrenden Kilometern zeigte sich Topfavorit Kämna an der Spitze, trat an und sorgte mit seiner Tempoverschärfung dafür, dass der Ausreißversuch von Heiduk und Stenzel beendet wurde.

„Als es angefangen hat zu regnen, ist mein Körper schnell ausgekühlt“, berichtet Holler. „Ich komme mit solchen Bedingungen nicht gut zurecht. Mir wäre es lieber, es hätte bei jedem Rennen 35 Grad Celsius. Das ist für mich, als wären es angenehme 20 Grad. Hat es aber nur 15 Grad, fange ich sofort an zu zittern. Und weil es auf dem Lausitzring viele Passagen gab, in denen man es nur rollen lassen musste, haben meine Beine zugemacht.“ Deshalb suchte der Eberdinger rund 15 Kilometer oder fünf Runden vor dem Ziel sein Heil in der Flucht nach vorne. „Ich hatte gehofft, dass noch zwei, drei starke Fahrer mitspringen“, erklärt der 29-Jährige. Doch es heftete sich nur Lukas Meiler (Vorarlberg-Santic) an das Hinterrad von Holler. Und den 25-Jährigen hatte der Bike-Aid-Profi bereits nach der ersten Abfahrt nach dem Wegspringen abgehängt. Bis zu 20 Sekunden Vorsprung aufs Hauptfeld fuhr Holler zwischenzeitlich heraus. Doch auch er wusste: Ohne Unterstützung würde sein Ausreißversuch nicht von Erfolg gekrönt sein. „Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass vielleicht noch jemand wegspringt und zu mir aufholt“, berichtet der Eberdinger. „Doch alle haben auf den Massensprint gewartet, so wie es Bora-Hansgrohe erhofft hatte.“

Dabei sprach das Profil des Lausitzrings eigentlich für Holler. Auf dem 3,5 Kilometer langen Rundkurs waren rund 3800 Höhenmeter zu bewältigen. Es ging ständig auf und ab. „Kürzere, knackige Anstiege – das ist meine Stärke. Der Kurs ist mir schon gelegen. Es war wie Intervalltraining. Entweder es ging Vollgas bergauf oder man konnte rollen lassen. Die einzige flache Stelle war die Start-Ziel-Gerade – die war aber nur rund 500 Meter lang“, berichtet der Eberdinger. „Auch meine Beine haben sich gut angefühlt. Andere Fahrer haben da deutlich mehr gelitten, wie ich mitbekommen habe.“ Doch rund zehn Kilometer vor dem Ziel hatte das Peloton Holler wieder eingeholt. „Dass ich dann im Zielsprint nicht mehr dagegenhalten kann, war klar“, analysiert der 29-Jährige.

Das Finale war dann aber kein Selbstläufer für das favorisierte Team Bora-Hansgrohe (Videos im Ticker auf „Rad-net.de“). Die Konkurrenz hatte das World-Team fest im Blick und hielt dagegen. Im Sprint landete Marcel Meisen den Überraschungscoup. Er siegte relativ deutlich vor Ackermann und Krieger, der am Hinterrad des Bora-Hansgrohe-Profis klebte. Es war die größte DM-Sensation der vergangenen Jahre.

Größte DM-Sensation der vergangenen Jahre

„Das war ein perfekter Tag! Im Finale ging es Mann gegen Mann. Und ich merkte, dass ich Pascal Ackermann schlagen kann. Wir sind lange bei Bora-Hansgrohe am Hinterrad gefahren. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Auch unser Teamkollege Philipp Walsleben ist sehr offensiv gefahren und hat dazu beigetragen, dass Bora-Hansgrohe im Finale etwas angeschlagen war“, erklärt Meisen nach seinem Triumph gegenüber „Rad-net.de“. Ackermann zeigte sich nach seiner Niederlage auf dem gleichen Portal enttäuscht: „3800 Höhenmeter haben wir zurückgelegt. Das wäre ein Kurs für Emanuel Schachmann gewesen. Meine Enttäuschung ist relativ groß. Es tut weh. Wir wollten das Meistertrikot. Aber Marcel war im Sprint einfach der Stärkere.“ Derweil genießt Krieger den Gewinn der Bronzemedaille. „Wir sind ganz gut drauf und wurden vielleicht ein bisschen unterschätzt“, sagt der Vaihinger. „Die Runde passt ganz gut auf unser Fahrerprofil.“