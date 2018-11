KKSV-Zweite baut ihre Führung aus

Vaihingen (rh.) Mit ihrem deutlichen 1095:922-Heimerfolg über den SV Aurich II haben die Luftgewehrschützen des KKSV Illingen II auch nach der dritten Wettkampfrunde ihre führende Position in der Vaihinger Luftgewehr-Kreisliga gegenüber der Konkurrenz weiter ausgebaut. Allerdings lässt sich Verfolger SV Hohenhaslach nicht ganz so leicht abschütteln. Die Kirbachtäler gewannen ihrerseits beim SSV Wiernsheim III mit 1089:1060 Ringen und hielten ihren Rückstand zum Spitzenreiter trotz leichten Anwachsens auf jetzt zwölf Zähler immer noch auf Schlagdistanz

Der Meistertitel in der Winterrunde 2018/2019 dürfte zwischen diesen beiden Teams entschieden werden. Denn Verfolger SSV Wiernsheim III liegt bereits deutlich zurück, ebenso der Vierte VfS Knittlingen. Auf dem fünften Tabellenplatz führt der SV Sersheim das Mittelfeld an, am Tabellenende stehen Aurich II, Knittlingen II und Illingen III. Dabei gab die Fauststadt-Reserve trotz ihrer 952:1026-Niederlage beim SSV Wiernsheim IV die rote Laterne an den KKSV Illingen III weiter, der in Knittlingen mit 925:1033 noch deutlicher verlor.

Hervorragende Resultate gibt es nach Runde drei auch wieder aus dem Feld der besten Einzelschützen zu vermelden. Die Topleistung schaffte dieses Mal Ralf Fischer vom KKSV Illingen mit sehr guten 372 Ringen, knapp gefolgt von Peter Rempp (Hohenhaslach – 371) und Eberhard Wind (Wiernsheim – 370). Spitzenreiter bleibt indes Gerhard Heid vom SV Sersheim, dessen 364 Zähler jetzt die Spitzengruppe der Einzelwertung noch dichter zusammenrücken ließen. Die noch für den Einzeltitel in Frage kommenden fünf Protagonisten liegen lediglich um sechs Punkte auseinander.

Die Resultate der dritten Wettkampfrunde:

Wiernsheim III – Hohenhaslach 1060:1089 Ringe

Illingen II – Aurich II 1095:922

Knittlingen – Illingen III 1033:925

Sersheim – Mühlacker 1024:1014

Illingen IV – Enzweihingen 973:991

Wiernsheim IV – Knittlingen II 1026:952

Tabellenstand: 1. KKSV Illingen II, 3259 Ringe; 2. SV Hohenhaslach, 3247; 3. SSV Wiernsheim III, 3176; 4. VfS Knittlingen, 3095; 5. SV Sersheim, 3050; 6. SV Mühlacker, 3030; 7. SSV Wiernsheim IV, 3025; 8. KKSV Illingen IV, 2903; 9. SV Enzweihingen, 2882; 10. SV Aurich II, 2824; 11. VfS Knittlingen II, 2741; 12. KKSV Illingen III,2719.

Einzelwertung: 1. Gerhard Heid, Sersheim, 1112 Ringe; 2. Peter Rempp, Hohenhaslach, 1110; 3. Ralf Fischer, Illingen, 1109; 4. Emmiliese Blessing, Wiernsheim, 1106; 4. Eberhard Wind, Wiernsheim, 1106; 6. Patrick Wagner, Hohenhaslach, 1090; 7. Monika Geier, Knittlingen, 1086; 8. Gerd Heilig, Enzweihingen, 1067; 9. Viktor Pautz, Illingen, 1066; 10. Marc Linkenheil, Illingen, 1063.