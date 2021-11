Kiersch und Maya glänzen bei DM

Hundesport. Bei der deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport ist ein Gespann des VdH Iptingen auf den neunten Platz gekommen. Trotz eingeschränkter Trainings- und Turniermöglichkeiten im vergangenen Jahr hatten es Lea Kiersch mit viel Fleiß und Herzblut geschafft, sich mit ihrer Hündin Maya für diese wichtige Meisterschaft zu qualifizieren. Bei den Titelkämpfen des Verbands für das Deutsche Hundewesen (VDH) in Weeze erzielten die beiden Teamkameraden hervorragende 271 Punkte in der Disziplin Vierkampf. Das bedeutete Platz neun in Deutschland. red