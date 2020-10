Keine Einstellung des Ligaspielbetriebs

Von Michael Nachreiner

Stuttgart/Vaihingen. Seit dem gestrigen Freitag ist eine neue Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Damit hat die Landesregierung Missverständnisse ausgeräumt, die nach Inkrafttreten der Pandemiestufe 3 aufgetreten sind. Aber Entwarnung für alle Sportler und Vereine: Es ändert sich praktisch nichts – schon unter der Woche hatte Kultus- und Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) dem Südwestrundfunk (SWR) gegenüber gesagt, es seien keine Änderungen geplant.

Die Zahl der Gruppengröße ist nun unabhängig von der allgemeinen Zahl für Ansammlungen, wie sie in der allgemeinen Corona-Verordnung verankert ist. Die maximale Größe wurde auf 20 Sportler festgesetzt. Weiterhin soll der Mindestabstand von mindestens anderthalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen während des gesamten Trainings- und Übungsbetriebs eingehalten werden. Davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Trainings- und Übungssituationen. Des Weiteren soll eine Vermischung von Trainingsgruppen vermieden werden. Und sollte der Mindestabstand aufgrund der Trainingsinhalte unterschritten werden, also ist „durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich, sind in jedem Training oder jeder Übungseinheit möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden“, heißt es auch weiterhin in der Verordnung.

Bis zu 500 Personen auf einer Sportanlage sind weiter erlaubt

Auch Sportwettkämpfe oder der Ligaspielbetrieb ist weiterhin erlaubt. Die Auflagen wurden nicht weiter verschärft. Untersagt sind weiterhin Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe mit insgesamt mehr als 500 Sportlern sowie Zuschauern. „Bei der Bemessung der Zuschauerzahl bleiben die Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden an der Veranstaltung wie Trainer, Betreuer, Schieds- und Kampfrichter sowie weiteres Funktionspersonal außer Betracht“, heißt es nun aber in der Verordnung. Des Weiteren dürfen auch Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe, die ganz oder teilweise auf öffentlichen Straßen und Wegen, auf oder in öffentlichen Gewässern, im öffentlichen Luftraum oder im öffentlichen Gelände durchgeführt werden, von den zuständigen Behörden genehmigt werden können.

Die verschiedenen Sportverbände haben auf die steigenden Infizierten- und Inzidenzzahlen reagiert. Thomas Dieterich, Verbandsmanager beim Handball-Verband Württemberg (HVW) sagte zum Beispiel: „Der HVW hat den Auftrag, Handball zu ermöglichen. Alle aktuell gültigen Verordnungen lassen sowohl den Trainingsbetrieb als auch den Spielbetrieb in allen Sportarten zu.“ Aus diesem Grunde sehe es der Verband als seine Aufgabe an, denjenigen, die Handball spielen möchten und können, dies auch zu ermöglichen. Zeitgleich eröffne man all denjenigen, die es aus nachvollziehbaren Gründen ablehnen, Handball zu spielen, ebenfalls die Möglichkeit, die Teilnahme am Spielbetrieb auszusetzen. „Kein Team wird daraus nachteilige Konsequenzen – zum Beispiel Strafen oder Gebühren – zu tragen haben“, erklärt Dieterich.

Auch der Württembergische Fußball-Verband (WFV) begrüßt die Konkretisierungen. „Für den Spiel- und Trainingsbetrieb im Fußball gelten die gleichen Regelungen wie bisher. Die Anzahl von 20 teilnehmenden Personen bietet alle Voraussetzungen für einen sinnvollen Trainingsbetrieb“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Spielverlegungen sind problemlos möglich

Auch der Basketball-Verband Baden-Württemberg (BBW) sieht keine Einschränkungen auf die Sportler und Vereine zukommen. „Für den Basketballsport gilt, dass sowohl Trainings- wie auch Spielbetrieb möglich sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir kommen aber auch dem Wunsch der Vereine nach, die derzeit aufgrund des Infektionsgeschehens und der damit verbundenen Unsicherheit nicht antreten wollen. Spiele innerhalb des BBW können kostenlos verlegt werden. Es gab und gibt jedoch auch Vereine, die ihren Spielbetrieb so lange wie möglich auf Basis der Verordnungen des Landes aufrechterhalten wollen. Auch dem Wunsch dieser Vereine kommen wir nach.“