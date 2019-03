Kegler schließen mit Niederlage ab

Weissach (red). In der Regionalliga Mittlerer Neckar haben die Kegler des KSV Weissach die Saison mit einer Niederlage beendet. Auf fremder Bahn beim SKV Brackenheim II mussten sich die Weissacher knapp mit 2:6 und 3133:3138 geschlagen geben.

In ihrer letzten Begegnung der Runde gerieten die Gäste schon beim Startpaar in Rückstand. Herbert Schroeder musste sich Sven Beier geschlagen geben (499:526 Kegel). Dagegen behielt Karl Vietz knapp die Oberhand, auch wenn er beim 551:552 um einen Kegel hinten lag. Das Mittelpaar Julian Sattler/Reinhard Roloff übernahm bei einem Rückstand von 28 Kegeln. Sattler schlug Alex Rostock klar mit 546:465, während Roloff sich Teodor Martic nur um vier Kegel geschlagen geben musste (501:505). Somit stand es 2:2 nach Mannschaftspunkten bei einem Plus von 49 Kegel für den KSV.

Doch die Führung hatte nicht lange Bestand. Detlef Braun musste sich Andreas Plischka nach gutem Beginn mit 521:548 geschlagen geben. Weil auch Spiridon Papagiannis eine klare Niederlage gegen Volker Hauser bezog (515:542), wurde das Schlusspaar mit 0:2 Punkten abgegeben. Weil in der Endabrechnung Brackenheim II um fünf Kegel führte, bekamen die Gastgeber nochmals zwei Punkte gutgeschrieben, was zum Stand von 6:2 Mannschaftspunkten führte. Weissach ist in der Abschlusstabelle Achter der zehn Regionalligisten.