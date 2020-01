Drucken Kleinglattbach (do). Seit zwei Jahren bietet der TSV Kleinglattbach ein sportartübergreifendes Angebot für Kinder an. In der so genannten Talentschmiede erhalten Vorschüler und Erstklässler von drei geschulten Trainern eine breite sportliche Förderung. Jeden Samstag heißt es dabei... »