Weissach (red). Kegeln für einen guten Zweck – das ist wieder das Motto des KSV Weissach bei seinem Benefizturnier am 6. und 7. April. Die Startgebühren von 1,50 Euro je Einzelspieler und 4 Euro pro Person bei Mannschaften gehen komplett an die Kinderkrebsstation Olgäle in Stuttgart. Das Turnier findet an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr im Strudelbach-Hof, Flachter Straße 62, 71287 Weissach, statt.