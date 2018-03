Kantersieg gegen den TV Sersheim

Illingen (red). Die zweite Mannschaft des SV Illingen hat in Bestbesetzung den TV Sersheim empfangen, das Schlusslicht der Badminton-Kreisliga Enz. Mit dem 8:0-Sieg bleiben die Illinger erster Verfolger des Spitzenduos aus TSV Löchgau II und BV Mühlacker II, das bereits einen deutlichen Vorsprung hat.

In den Männerdoppeln setzten sich Adrian Butschko/Jürgen Daust gegen Achim Kumme/Felix Schönhofen ebenso in zwei klaren Sätzen durch wie Christian Wiesa/Thomas Wiesa gegen Andreas Zimmermann/Xiang Yu Quan. Das Frauendoppel ging kampflos an Illingen II. Auch wenn der Zwei-Satz-Erfolg von Butschko im Einzel gegen Kumme nach einem glatten Sieg klingt, musste der Illinger hart kämpfen, ehe er nach 21:16 im ersten Durchgang mit 26:24 auch den zweiten für sich entschieden hatte. Das zweite Männereinzel von Christian Wiesa gegen Zimmermann war mit 21:19 und 21:17 etwas deutlicher. Die übrigen Spiele gingen klar an Illingen II. Thomas Wiesa bezwang Quan ebenso in zwei Sätzen wie Lea Ensinger Fulya Bertoli und das Mixed Daust/Vanessa Kreuzer Schönhofer/Bertoli. Somit blieb Illingen II gegen Sersheim ohne Satzverlust.