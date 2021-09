Boxen. Eine Wachablösung hat es an der Spitze des Box-Verbands Baden-Württemberg (BVBW) gegeben. Auf dem außerordentlichen Verbandstag in Uhldingen-Mühlhofen im Bodenseekreis wurde Klaus Kaibach zum neuen Präsidenten des Verbands gewählt. Sein Stellvertreter ist Anton Öhler. Kaibach tritt die Nachfolge von Uwe Hamann an. red