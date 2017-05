Jubel über zwei Mal Edelmetall bei DM

Von Michael Nachreiner

„Wir hätten erfolgreicher sein können“, sagt Inge Zimmermann halb im Scherz. Denn mit dem Abschneiden der Mannschaften der Altersklasse 45 des TSV Enzweihingen bei der Indiaca-DM der Senioren in Edenkoben ist sie zufrieden. Die Frauen sicherten sich Silber sowie das Mixedteam Bronze. Und die Männer wurden Fünfte.

Edenkoben/Enzweihingen. So etwas hat Inge Zimmermann noch nicht erlebt. Allein die Vorrunde im Mixedwettbewerb der Altersklasse 45 dauerte bei den deutschen Indiaca-Meisterschaften der Senioren rund sechs Stunden. „In der Altersklasse 45 gab es die größten Teilnehmerfelder“, berichtet die Enzweihinger Übungsleiterin und Spielerin. Das seien alles Spieler, die vor 20 bis 30 Jahren mit dem Virus Indiaca infiziert wurden, als die Sportart sehr populär war. „Und dann sind wir alle zusammen alt geworden“, berichtet Inge Zimmermann.

In der Frauen-45-konkurrenz standen den Enzweihingerinnen sogar Konkurrentinnen gegenüber, die die 60, vielleicht sogar die 70 überschritten hatten – Hausdülmen. „Die eigentliche 45er-Mannschaft spielt noch in der Altersklasse 35“, erklärt Inge Zimmermann. „Ich weiß nicht, ob ich in dem Alter noch Indiaca spielen kann – oder will.“ Deshalb war der Enzweihinger „Angstgegner“ (Inge Zimmermann) für den TSV in diesem Jahr keine Hürde. Locker gewannen die Vaihingerinnen, die von zwei Gastspielerinnen aus Heldenfingen unterstützt wurden, gegen die Hausdülmenerinnen in zwei Sätzen. Auch Seelbach und Mainz-Gonsenheim waren kein Gradmesser für die Enzweihingerinnen, die als Vorrunden-Erste ins Halbfinale einzogen. Dort gaben sie sich auch gegen Heidesheim keine Blöße. „Die Heidesheimerinnen waren vor Ehrfurcht erstarrt. Das war ein ganz lockerer Sieg“, erzählt Inge Zimmermann. Das gleiche Schicksal ereilte dann aber die Enzweihingerinnen im Finale gegen Pfaffenhofen. „Da waren wir dann vor Ehrfurcht erstarrt. Wir waren ängstlich und haben den ersten Satz komplett verschlafen. Der zweite war dann zwar besser. Aber die Pfaffenhofenerinnen, ein ziemlich junges Team, waren an diesem Tag einfach besser“, berichtet die TSV-Übungsleiterin.

Mit Rußheim und Malterdingen in einer Vorrundengruppe war das Schicksal der Männer 45 des TSV Enzweihingen praktisch von vornherein besiegelt. „Mit Rußheim und Malterdingen in einer Gruppe hat man eigentlich keine Chance auf das Halbfinale. Aber wir versuchen jedes Jahr, eines dieser beiden Teams zu schlagen. Doch eigentlich sind sie zu stark für uns“, berichtet Inge Zimmermann. So auch in diesem Jahr. Die Enzweihinger verloren sowohl gegen Rußheim als auch gegen Malterdingen. Siege gegen Ober-Ramstadt, Leiselheim und Mainz-Gonsenheim bescherten den Enzweihingern aber den dritten Gruppenplatz und damit das Spiel um Platz fünf gegen Eggenstein. Diese Partie – es wurde nur noch ein Satz ausgespielt – gewannen die Vaihinger locker. Deutscher Meister wurde Heldenfingen vor Malterdingen.

Am zweiten Turniertag fann dann noch die Mammutkonkurrenz Mixed 45 mit insgesamt zwölf teilnehmenden Mannschaften statt. „Gleich im ersten Spiel morgens mussten wir gegen die Rußheimer. Da waren wir noch nicht eingespielt und verloren auch prompt“, erzählt Inge Zimmermann. Es folgten aber Siege gegen Hackenheim, Edenkoben, Mainz-Gonzenheim und Norden, auch wenn es ab und zu eng wurde. „Vor allem Norden hat sich gewehrt. Den ersten Satz haben wir beispielsweise nur mit 27:25 gewonnen“, berichtet die TSV-Spielerin. „Nach dem anstrengenden Samstag war es allerdings auchs chwer, am Sonntag wieder reinzufinden. Wenn man müde ist, kostet es einen etwas Überwindung, zum Beispiel jedem Ball hinterherzugehen.“ Als Gruppenzweiter trafen die Enzweihinger im Halbfinale auf Heldenfingen, das schon bei den Männern in dieser Altersklasse Deutscher Meister geworden war und sich später auch im Mixed gegen Malterdingen den Titel sicherte. „Die Heldenfinger haben aber schon immer gut gespielt. Da sind wir sang- und klanglos mit 0:2 untergegangen“, erklärt Inge Zimmermann. Im Spiel um Platz drei war dann aber noch einmal der Ehrgeiz bei ihr geweckt. „Ich wollte unbedingt aufs Treppchen. Das habe ich vor dem Spiel auch allen gesagt und unseren Männern noch einmal tief in die Augen geschaut“, erzählt sie. Die Ansprache hat gewirkt. Allerdings nahmen sich die Rußheimer auch selbst als der Partie. Inge Zimmermann: „Ein Rußheimer hat sein ganzes Team runtergezogen, weil er ständig rumgebruddelt sowie gemeckert hat und ständig Diskussionen mit dem Schiedsrichter angefangen hat.“ Dadurch hätten sich die Rußheimer mit allem beschäftigt, aber nicht mit Indiaca.

TSV Enzweihingen Männer 45: Christoph Leikam, Martin Krauß, Eberhard Enz, Steffen Rühling, Jürgen Zimmermann.

TSV Enzweihingen Frauen 45: Maria Bontrup, Inge Zimmermann, Christhild Truckseß, Karin Gnann, Gabi Wegmann.

TSV Enzweihingen Mixed 45: Christoph Leikam, Maria Bontrup, Martin Krauß, Inge Zimmermann, Eberhard Enz