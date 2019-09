Iptinger bei der Hundesport-DM

Wesel/Iptingen (red). Bei den deutschen Meisterschaften im Turnierhundesport hat eine Mannschaft des VdH Iptingen gut abgeschnitten. Bei den Titelkämpfen, die in Wesel ausgetragen wurden, erreichte sie den zehnten Platz.

Als einzige Gruppe mit Erwachsenen aus dem Bereich der Kreisgruppe ging der VdH im Combinations-Speed-Cup (CSC) an den Start. Für diesen Mannschaftswettbewerb mit drei Mensch-Hund-Teams hatte es bundesweit 46 Meldungen gegeben. Michael Hilß mit Jenny und Bernhard Träger mit Cricket (beide Iptingen) sowie Alex Wehrle mit Gracy (HSV Pforzheim) qualifizierten sich am ersten Turniertag für die Endläufe. Da kamen sie fehlerfrei in einer Gesamtlaufzeit von 61,67 Sekunden auf den zehnten Platz.