Impfberechtigung für Jugendtrainer

Stuttgart (red). Ehrenamtliche in der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg sind seit dem 17. Mai in Impfzentren impfberechtigt (§4 Abs. 1 Nr. 8 CoronaImpfV), darauf hat jetzt der Württembergische Fußball-Verband (WFV) hingewesen. Hierzu zählen insbesondere auch Kinder- und Jugendtrainer. Vereine können ihren Trainerinnen und Trainern eine Bescheinigung zum Nachweis der Impfberechtigung ausstellen: Zu finden ist sie online auf der Seite des Sozialministerims Baden-Württemberg unter https://tinyurl.com/m2fu2j5a.

Weitere Informationen gibt es unter www.impfen-bw.de. Impftermine können unter www.impfterminservice.de/impftermine vereinbart werden.