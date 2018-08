Drucken Potzberg/Uhingen (red). Udo Roller vom RKV Lomersheim hat beim Bergslalom in Potzberg als Sieger in seiner Klasse und sogar Gesamtsieger wichtige Punkte im Rhein-Neckar-Pokal gesichert. Beim Slalom des Deutschen Motor-Sport-Bunds (DMSB) am Tag in Uhingen darauf gewann... »