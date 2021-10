Illinger sind heiß auf die Runde

Von Michael Nachreiner

Badminton. Zwei Wochen, nachdem der Rest der Mannschaften in der Badminton-Landesliga Neckar/Hohenlohe bereits ihr erstes Saisonspiel bestritten haben, wird es nun auch für den SV Illingen ernst. Matthias Munzig und Co. treffen am morgigen Samstag um 15 Uhr auf den TV Bad Mergentheim und um 19 Uhr auf die BG Bietigheim/Kleiningersheim. „Wir haben die zwei Extra-Wochen genutzt – haben es sogar genossen, dass wir etwas mehr Zeit hatten“, sagt SVI-Mannschaftsführer Munzig.

Etwas Außergewöhnliches haben die Illinger allerdings nicht gemacht. „Wir haben unser übliches Training durchgezogen“, sagt Munzig. Mehr Wert als in der Vergangenheit haben die Illinger in diesem Jahr aber auf die Doppelpaarungen gelegt. „Durch die lange Pause mussten wir erst einmal schauen, wie jeder wieder reinkommt. Sonst hat man ja praktisch durchgespielt, hatte maximal die Sommerferien Pause. Da war man in einem ganz anderen Rhythmus“, erzählt Munzig.

Den haben sich die Illinger aber relativ schnell wieder geholt. „Es war erstaunlich, wie schnell man seine Fähigkeiten wieder reaktivieren kann. Das Spielerische war gar nicht so das Problem“, sagt der SVI-Mannschaftsführer. „Der eine oder andere hat es aber konditionell gemerkt. Schließlich war jeder anders mit dem Lockdown umgegangen. Der eine hat gar nichts gemacht, der andere sich durch Joggingrunden oder Fahrradtouren zumindest fit gehalten.“

Den Spaß am Badminton hat Corona zumindest keinem der Illinger Spieler genommen. „Es haben sich alle gefreut, als es wieder losging. Alle haben eine große innere Motivation“, berichtet Munzig. Sogar bei den einsatzfähigen Frauen (Munzig: „Gute Damen sind rar am Markt.“) gibt es Entwarnung. Mit Vanessa Kreuzer, Wiedereinsteigerin Klara Skrbin, Carolin Kerber und Nachwuchstalent Isabel Gubbe stehen gleich vier Frauen bereit. „Wir haben einen guten Fundus an guten Spielerinnen. Wenn eine ausfällt, haben wir immer guten Ersatz“, freut sich Munzig.

Und alle Illinger waren auch sofort wieder am Start. „Wahrscheinlich durch den Bürgermeisterwahlkampf in Illingen hatten wir das Glück, dass die Halle durchgehend geöffnet war. Wir haben auch die Ferien durchtrainiert“, erklärt der Mannschaftsführer des SVI.

Dennoch fällt es schwer, die eigene Leistungsfähigkeit und die Stärke der anderen Mannschaften einzuschätzen. „Die Ergebnisse des ersten Spieltags sollte man auch nicht überbewerten. Man weiß bei keinem, wie er durch das letzte Jahr gekommen ist. Vielleihct war jemand das erste Mal wieder in der Halle, andere sind wirklich besser oder schlechter geworden“, erklärt Munzig. Deshalb haben sich Illinger vorerst mal den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. „Was Konkretes haben wir uns nicht wirklich vorgenommen“, erzählt der SVI-Mannschaftsführer.

Und dann hängt da immer noch das Damoklesschwert Corona-Pandemie über den Köpfen aller. „Die Badmintonsaison beginnt in einer Zeit, in der Infektionskrankheiten traditionell kursieren. Da fragt man sich, ob die Politik wieder Maßnahmen ergreift – und welche. Alles ist möglich, auch wenn wir in diesem Jahr durch die hohe Impfquote andere Voraussetzungen haben“, erklärt Munzig. „Aber wenn man zum Beispiel selbstständig ist, ist es immer ein Gewissenskonflikt: Lasse ich mein Team im Stich oder verzichte ich auf mein Hobby, weil man die Gefahr einer Ansteckung bei einem Mannschaftssport mit vielen Kontakten nicht riskieren möchte. Deshalb fällt es mir persönlich auch schwer, die Spannung zu halten.“