Hockeyspiele weiter ausgesetzt

Vaihingen (red). Der Hockey-Spielbetrieb bleibt bis zum 31. Juli ausgesetzt. Außerdem wird eine einheitliche Regelung für alle Ligen angestrebt. Das teilt der Hockey-Verband Baden-Württemberg (HBW) mit.

Nachdem der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Samstag (19. April) den Spielbetrieb für den Rest der laufenden Saison ausgesetzt hatte, zogen die Landesverbände und die Regionalverbände am Montag in einer Videokonferenz des Bundesausschusses nach – auch hier wird die aktuelle Feldsaison bis zum 31. Juli unterbrochen.

Für den Zeitraum danach werden Szenarien entwickelt, wie es weitergehen kann. Es werden in der Taskforce Bundesliga und unter den Landesverbänden zwei Hauptvarianten diskutiert. Entweder soll die unterbrochene Saison in der Feldsaison 2020/2021 unter Mitnahme der Punkte und Tore fortgesetzt. Oder die Saison 2019/2020 wird endgültig beendet, allerdings gibt es dann weder Auf- noch Abstieg.

Die Taskforce will Details dazu morgen vorstellen. Der Bundesausschuss wird sich am 27. April in einer weiteren Videokonferenz abstimmen. Dies betrifft den Bereich der Erwachsenen.

Im Jugendbereich könne frühestens nach den Sommerferien wieder gespielt werden, teilt der HBW mit. Ob dann noch Möglichkeiten für überregionale Meisterschaften oder sogar deutsche Meisterschaften bestehen, werde derzeit diskutiert.