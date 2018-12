Hart trainiert für den Meistergrad

Kleinglattbach (red). Bei einer Schwarzgurt-Prüfung in Kleinglattbach haben alle zehn Karateka bestanden, die sich dieser Herausforderung gestellt hatten. Bei dieser Karate-Meisterprüfung reichte die Bandbreite vom 1. bis zum 4. Dan.

„Alle hatten sich sehr gut vorbereitet und traten zuversichtlich zu ihrer Meisterprüfung an“, berichtet der Kleinglattbacher Karateka Arthur Bastian, der selbst Vorsitzender des Goju-Ryu-Karateclubs Vaihingen ist. Die Prüfungskommission bildeten Helmut Spitznagel (7. Dan), Ralf Brünig (6. Dan) und Bastian, der ebenfalls Träger des 6. Dan ist. „Alle haben mit besonderem Lob bestanden“, freut sich der Kleinglattbacher.

Anwärter auf den 1. Dan oder Meistergrad waren am Samstag Frederike Fiedler, Siegfried Kalnbach und Nell Keller (alle aus Löchgau) sowie Thomas Riedl und Thomas Wellner (beide aus Murr). Der Prüfung zum 2. Dan stellten sich der Kleinglattbacher Albert Singer sowie die drei Vaihinger Michael Lesic, Andreas Nauwerck und Edgar Riem. Als einziger Teilnehmer in Kleinglattbach wagte sich Achim Haubennestel (Vaihingen), der Vorsitzende der Ju-Jutsu-Union Vaihingen, an die Prüfung zum 4. Dan. Auch er bestand. Zum Abschluss des Prüfungstags bekam jeder Teilnehmer eine große Urkunde, auf der ihm das Erreichen des neuen Meistergrads bestätigt wird.