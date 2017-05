Vaihingen (red). Was hat der Name Isolani beim zweiten Training des Schachgroßmeisters Vladimir Gurevich bei der Schachvereinigung Vaihingen zu bedeuten? War oder ist dies ein bekannter italienischer Schachspieler? Oder ist dies ein Schachspieler, gegen den keiner mehr spielen will? Keins

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen