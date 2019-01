Gold für Fechter in Seniorenklasse

Ditzingen (red). Die Fechter der TSF Ditzingen haben gleich mehrere Goldmedaillen geholt. Monika Willrett war doppelt erfolgreich bei den württembergischen Meisterschaften der Senioren in Korb. Bruno Kachur aus Hochdorf gab sein erfolgreiches Debüt in der Ü-70-Klasse.

Es waren die offenen württembergischen Meisterschaften der Senioren, die in Korb ausgetragen wurden. Willrett triumphierte in der Altersklasse Ü 50 sowohl mit dem Degen als auch dem Florett. Sehr erfolgreich ist Bruno Kachur in die Altersklasse Ü 70 gestartet. Er holte sich bei seinem Debüt gleich den Titel mit dem Degen und wurde zudem mit dem Florett Vizemeister hinter Hanns Prechtl aus Nürnberg.

Eine Silbermedaille gewann für die TSF auch Tanja Maier im Degen Ü 40 hinter Annette Thrum (TuS Stuttgart), die bisweilen in Ditzingen trainiert.