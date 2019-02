Gengenbach sticht zum Auftakt heraus

Drucken Illingen (red). Die SF Illingen haben einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt in der Schach-Bereichsliga Nord 4 gemacht. Marcel Dubansky und Co. setzten sich beim Tabellennachbarn SC Pforzheim II, der allerdings geschwächt angetreten ist, mit 4,5:3,5 durch und... »