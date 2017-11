Gaumeisterschaften der Turner

Sershem/Erdmannhausen (red). Bei den Gaumeisterschaften an diesem Sonntag in Erdmannhausen tritt die TG Ingersheim/Sersheim zum ersten Mal mit einer eigenen Jugendmannschaft an.

Dies ist die Folge der jahrelangen Förderung der jungen Turner, die immer wieder auch erfolgreich in die Ligamannschaft der TG integriert werden. Die Männermannschaft wird dafür etwas dezimiert antreten, weil viele der Turner nach der Sommerpause noch Trainingsrückstand haben – vielfältige Verpflichtungen in Ausbildung, Beruf oder Familie fordern ihren Tribut.

Diejenigen Turner, die in Erdmannhausen an die Geräte gehen, sind allerdings hoch motiviert und wollen den Wettkampf als weitere Möglichkeit nutzen, sich auf die anstehende Ligasaison 2018 vorzubereiten. Wettkampfbeginn ist um 15 Uhr in der Halle auf der Schray.