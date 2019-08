Ditzingen (red). Die Degenfechter der TSF Ditzingen sind im neuen Nachwuchskader des Deutschen Fechter-Bunds (DFB) fünffach vertreten. Samuel Hochwald bei den Jungen sowie bei den Mädchen Anja Händler, Kerstin Greul, Annika Amler und Neuzugang Clara Szalay sind in den Kreis der Nachwuchsfechter berufen worden, den der DFB bekanntgab. Greul und Händler gehören wie in der vergangenen Wettkampfsaison dem engeren C-Bundeskader an.