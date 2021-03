Fistonic ist neuer SJBW-Landestrainer

Stuttgart (red). Nach dem Ausscheiden von Patrick Gässler als Landestrainer der Squash Jugend in Baden-Württemberg (SJBW) hat Manuel Fistonic von den Moskitos Waiblingen dieses Amt übernommen. Fistonic ist 1992 als Quereinsteiger zum Squash gekommen. In Stuttgart und Waiblingen war er jahrelang in der Bundesliga aktiv und sicherte sich 2006 den DM-Titel. Darüber hinaus wurde er drei Mal baden-württembergischer sowie vier Mal kroatischer Einzelmeister und sicherte sich die Vizemeisterschaft bei den Balkan-Titelkämpfen.