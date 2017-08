„Es war ein tolles Ambiente“

Von Michael Nachreiner

Mit seinen Platzierungen bei den World Games (17.) und bei der Weltmeisterschaft (Elfter) ist Eberhard Holl zufrieden gewesen. Nicht uneingeschränkt aber mit seinen Flugleistungen. Der Segelkunstflugpilot aus Horrheim hat sich einmal komplett verflogen, ein anderes Mal bekam er sein Flugzeug nicht schnell genug wieder unter Kontrolle.

Breslau/Tosun/Horrheim. Platz 17 in der Unlimited-Klasse bei der Segelkunstflug-WM im polnischen Tosun – damit kann Eberhard Holl (FSC Mühlacker) leben. „Ich habe nicht viel mehr erwartet“, sagt der Horrheimer. Mit seinen Leistungen war er aber nicht unbedingt zufrieden. „Im ersten Programm, der sogenannten Free Unkown, bin ich schöne Figuren geflogen, aber die falschen“, berichtet er. „Ich war in einem Teilstück senkrecht nach unten unterwegs. Dann hat man einen Bruchteil einer Sekunde, um zu entscheiden, ob man rechts oder links abbiegt, was in der Regel der Fall ist.“ Der Horrheimer hat sich auch für eine Richtung entschieden. „Dabei hätte ich einfach einen Viertelloop geradeaus weiterfliegen müssen“, fügt er hinzu. Zwar merkte Holl sofort, dass er einen Fehler gemacht hatte. Doch da war es schon zu spät. Die Figur war als nicht geflogen gewertet – ebenso wie die nächste, die er durch sein falsches Manöver verpasst hatte.

Damit beendete er dieses Programm nur als Viertletzter. Holl: „Ich war ziemlich enttäuscht, so unsinnig Punkte verschenkt zu haben. Ich habe aber weitergekämpft, um noch weiter nach oben zu kommen.“ Das gelang auch. Unter anderem, weil er im letzten von den nur vier geflogenen Programmen, der zweiten Unbekannten, „ein sehr gutes Ergebnis für ein schwieriges Programm“ (Holl) erreichte. Der Horrheimer kam auf 1198,59 Punkte, was zu Platz elf in diesem Programm reichte. Und das, obwohl nicht alles einwandfrei lief. „Ich hatte den Windversatz falsch eingeschätzt. Deshalb musste ich einmal nach Norden statt wie geplant nach Süden abbiegen, sonst hätte ich eine Strafe für das verlassen der Box riskiert“, erzählt er. „Dadurch war aber meine mentale Vorbereitung fast dahin.“

Die Piloten hatten immer wieder mit den schlechten Witterungsbedingungen zu kämpfen. „Es regnete oft, es war windig, und die Wolken hingen tief“, berichtet Holl. „Es war sogar fraglich, ob die WM überhaupt gewertet wird. Denn dazu müssen mindestens drei von maximal sechs Programmen geflogen werden.“

Viel beser als bei den Welttitelkämpfen war der Horrheimer eine Woche vor der WM in den Wettkampf bei den World Games im polnischen Breslau reingekommen. „Der erste Durchgang war klasse. Ich war Sechster von elf Startern – bis die Strafpunkte für das Verlassen der Box, vor allem für die Missachtung der Höhenbeschränkungen, wieder gestrichen wurden“, erklärt Holl. „Dadurch bin ich auf den achten Platz abgerutscht. Das ist zwar passabel. Aber es ist unfair. Denn ich bin schön geflogen und habe das Programm in die vorgegebene Box von 1000 auf 1000 auf 1000 Meter reinbekommen.“

Und das war bei den World Games nicht einfach. Denn es werden Figuren aus einem offenen Katalog geflogen. Holl: „Es können beliebig schwierige Figuren zusammengestellt werden. Und mit einem 30 Prozent höheren K-Wert muss man – salopp gesagt – 30 Prozent mehr Figuren in der gleichen Höhe unterbringen.“ Das Rezept, um so etwas zu bewerkstelligen: „Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Erstens: Man muss so langsam fliegen, wie es die Figuren zulassen. Zweitens: Man muss möglichst sauber fliegen. Und drittens: Man muss sich ein Programm basteln, das günstig ist, also zum Beispiel eines, bei dem die Figurenübergänge gut passen“, erklärt der Horrheimer.

Alles hat bei Holl gut geklappt. Bis auf eine Figur in der zweiten Unbekannten – es wurden eine Free, zwei Unbekannte und ein Freestyle-Programm geflogen. „Bei einem Looping mit zwei gerissenen Rollen, einer Figur, die ich noch nie geflogen bin, war ich zu langsam. Deshalb hat das Flugzeug überdreht und das Ruder war erst einmal tot“, erzählt der Horrheimer. „Bis ich das Flugzeug wieder unter Kontrolle hatte, war ich zu tief und hatte die nächsten beiden Figuren verpasst. Damit bin ich ans Ende des Feldes zurückgefallen. Das geht aber auch vollkommen in Ordnung.“

Als Nachrücker – zwei tschechische Piloten hatten kurzfristig ihre Teilnahme an den World Games abgesagt – war sein Ansatz sowieso: Ich starte als Letzter und versuche mich vorzuarbeiten. „Und ich hatte die Chance dazu. Doch ich habe sie nicht genutzt“, ärgert sich Holl etwas.

Dennoch ist er froh, die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten einmal erlebt zu haben und Werbung für den Segelkunstflug betrieben zu haben. „Die World Games sind das Sprungbrett zu den Olympischen Spielen. Deshalb war es für den Weltluftsportverband FAI eine ganz wichtige Plattform, um die Sportart zu präsentieren“, berichtet Holl. „Und es war ein tolles Ambiente – einfach beeindruckend.“