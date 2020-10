„Es traut sich kaum jemand, auf Turniere zu gehen“

Von Michael Nachreiner

Nussdorf. Drei Höhepunkte gibt es normalerweise im Kalender des Reit-, Fahr- und Zuchtvereins Nussdorf: im Hochsommer das Geländeturnier, im Spätsommer das Reit- und Springturnier sowie im Herbst das Jugendturnier. In diesem Jahr ist aber vieles anders. So fällt das Jugendturnier, das an diesem Wochenende hätte stattfinden sollen, der Corona-Pandemie zum Opfer. „Es traut sich aufgrund der aktuell hohen Infizierten- und Inzidenzzahlen kaum jemand, auf ein Turnier zu gehen“, berichtet der RFZV-Vorsitzende Eberhard Rapp.

Nachdem die beiden Wettbewerbe im Sommer zumindest in abgespeckter Form stattgefunden hatten, hatte Rapp auf einen weiteren Schritt zurück in Richtung Normalität mit dem Jugendturnier gehofft. „Alle haben sich auf die beiden Tage gefreut. Doch jetzt geht das Ganze mit den Einschränkungen aufgrund der Pandemie erneut los“, erklärt der Vorsitzende des RFZV. „Dennoch ist es uns sehr schwer gefallen, das Turnier abzusagen.“ Denn die Vorbereitungen waren schon weit vorangeschritten. „Wir hatten die Kampfrichter und die Sanitäter vom Roten Kreuz bereits bestellt. Die Planungen waren praktisch abgeschlossen“, erzählt Rapp.

Besonders für die eigenen Nachwuchsreiter tut es dem Vereinschef Leid. Für viele ist das Turnier auf der heimischen Anlage in Nussdorf der Höhepunkt der Saison. „Auch sie haben sich alle auf die Disziplinen gefreut“, berichtet Rapp. Doch nun schauen sie komplett in die Röhre. Eine Alternative gibt es nicht. So kommt auch ein vereinsinterner Wettstreit aktuell nicht infrage. Der Aufwand sei viel zu groß.