Es dreht sich alles um Sport auf dem Pferd

Zaisenhausen/Mühlacker (red). Sieben Tage am Stück Pferde pflegen, Ställe ausmisten, voltigieren und am Lagerfeuer sitzen – all das haben rund 130 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Zaisenhausen erlebt. Auf der Anlage des dortigen Reit- und Fahrvereins fand das große Zeltlager

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen