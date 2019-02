Erster Sieg für KSV in Fürfeld

Weissach (red). Bei seinem Angstgegner TSV Fürfeld – dort hat er noch nie gewonnen – ist der KSV Weissach in der Kegeln-Regionalliga Mittlerer Neckar mit 6,0:2,0 (3072:3068) in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der ersten Spielerpaarung führten die Weissacher bereits mit 2:0 Mannschaftspunkte und plus 49 Kegel. Nach dem Mittelpaar stand es 3:1 und plus 38 Kegel. Die beiden besten Spieler von Fürfeld kamen aber zum Schluss. Doch die Weissacher verteidigten mit einer Punkteteilung ihren Vorsprung an Gesamtkegeln.