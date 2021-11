Sportpolitik. Die Ausstellung „Sporthelden – erinnert oder vergessen? Vom Umgang mit Erfolgen ehemaliger DDR-Olympiasieger in der heutigen Zeit“ ist seit gestern noch bis zum 10. Dezember in Stuttgart in den Räumlichkeiten des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zu sehen. Die Ausstellung würdigt die Erfolge von zum Teil vergessenen Sporthelden und hinterfragt die Art und Weise, wie an sie erinnert wird.