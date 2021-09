Erfolgreiche zweite Grand Tour

Von Michael Nachreiner

Radsport. „Die Vuelta a España zu beenden ist ein weiterer Meilenstein in einem Jahr, das sich wie eine verrückte Achterbahnfahrt anfühlt.“ Alexander Krieger (Alpecin-Fenix) fühlt sich ein bisschen wie auf Wolke sieben, nachdem er nach zwei schweren Verletzungen zu Beginn des Jahres mit den Stürzen im Training und bei der Türkei-Rundfahrt erst beim Giro d’Italia sein Debüt bei einer Grand Tour feierte und nun auch seine zweite große Landesrundfahrt, die Vuelta a España, absolvierte. „Von den individuellen Erfolgen ist es vielleicht nicht das erfolgreichste Jahr meiner Karriere. Es war aber trotzdem ein sehr erfolgreiches Jahr, weil ich im Team meinen Job sehr gut erledigt habe. Und darauf bin ich sehr stolz – auch, dass ich von solch schweren Verletzungen zurückgekommen bin. Es gab zwar auch viele Tiefen. Aber die Höhen überwiegen. Und deshalb war es gut, dass ich durchgezogen habe, auch wenn es mal nicht so lief.“

Bei der Spanien-Rundfahrt belohnte er sich nun selbst. Auf der drittletzten Etappe – der 19. insgesamt – über 191,2 Kilometer von Tapia nach Monforte de Lemos wurde der Straßenradprofi aus Vaihingen Zehnter. „Das Ergebnis bedeutet mir viel. Da bin ich über mich hinausgewachsen“, erzählt der 29-Jährige. „Das Niveau war unheimlich hoch – dabei hieß es vorher, die Vuelta sei die einfachste der drei Grand Tours. Und zu Beginn der Etappe war es sehr bergig. Vor allem in der ersten Stunde gab es viele lange Anstiege. Und ich bin Bestwerte gefahren – nach fast drei Wochen im Sattel. Außerdem war ich mental bereit. Ich habe gekämpft.“

Etwas Glück kam allerdings auch dazu. „Ich war einer der Letzten, die es geschafft haben, an dem Tag in einer 120 Mann großen Verfolgergruppe der Ausreißer dabei zu sein“, erklärt Krieger. Zwar kam die Spitzengruppe – am Ende wurden sieben Fahrer für ihren Mut belohnt – gerade so durch. „Die anderen Teams haben es versäumt, die Lücke schneller zuzufahren, weil sie nicht wirklich kooperiert haben“, ärgert sich der 29-Jährige. Doch gegen starke Konkurrenz wurde Krieger beim Zielsprint dieser Verfolgergruppe Dritter.

Dass der Vaihinger bei dieser Etappe auf sein Ergebnis fahren würde, war vorher nicht abzusehen. „Bei einer Grand Tour komme ich eigentlich nicht für Resultate in Frage. Aber wenn ich meinen Job als Anfahrer für die Sprinter gut mache, spielt das auch keine Rolle“, berichtet Krieger. „Auf dieser 19. Etappe hat sich die Frage aber von selbst gelöst, weil am Ende kein Sprinter von uns mehr vorne mit dabei war. Das war nicht abzusehen. Aber so ein Szenario hat man natürlich immer im Kopf.“

Rund eine Woche zuvor auf der 13. Etappe über 203,7 Kilometer von Belmez nach Villanueva de la Serena war der Vaihinger als Elfter schon ein Mal weit vorne im Tagesergebnis aufgetaucht. Am Abend dieses Tages sah die Gemütslage beim 29-Jährigen aber ganz anders aus. „Ich bin Elfter geworden, weil die Etappe zerrissen und ich vorne mit dabei war. Als Team war der Tag aber enttäuschend für uns. Ich bin für Sacha Modulo aus Italien angefahren. Das hat aber nicht geklappt. Da haben wir eine große Chance vertan. Wir hätten die Etappe gewinnen können“, ärgert sich Krieger.

Jede der drei Grand Tours hat ihre eigene Charakteristik

Es wäre der dritte Tagessieg bei der Vuelta für das Team Alpecin-Fenix gewesen. Jasper Philipsen hatte die zweite Etappe über 166,7 Kilometer von Caleruega nach Burgos sowie die fünfte über 184,4 Kilometer von Tarancón nach Albacete gewonnen. Darüber hinaus holte der Belgier noch am achten Tag über 173,7 Kilometer von Santa Pola nach La Manga del Mar Menor den dritten Platz. Damit erkämpfte sich das belgische Pro-Continental-Team wie bei der Tour de France zwei Tagessiege – und damit jeweils einen mehr als beim Giro d’Italia. „Die drei Grand Tours kann man aber nicht vergleichen. Wir sind aber in allen überraschend erfolgreich gefahren“, berichtet Krieger.

Trotz der unterschiedlichen Charakteristika versucht sich der Vaihinger an einem Vergleich. „Der Giro war vom Rennverlauf nervöser. Außerdem habe ich wegen der Kälte und dem schlechten Wetter mehr gelitten. Ich habe es lieber, wenn es 40 Grad Celsius hat – selbst am Berg. Dafür ist Italien für mich das schönere Land“, berichtet Krieger. „Die Vuelta hat dagegen mehr Höhenmeter und war damit anstrengender.“

Dass der 29-Jährige im Frühsommer schon den Giro absolviert hatte, machte es zumindest mental einfacher für den Vaihinger. Krieger: „Ich wusste, dass ich eine Rundfahrt über drei Wochen schaffe. Dabei darf aber nicht viel schiefgehen. Für die meisten ist es eine Gratwanderung. Man muss viel richtig machen – das fängt schon bei der Ernährung und der Erholung an.“

Krieger wird erst zwei Wochen vor dem Start der Vuelta ins Aufgebot berufen

Zu einem Startplatz bei der Vuelta kam Krieger allerdings fast wie die Jungfrau zum Kinde. „Ich hatte mit der Spanien-Rundfahrt gar nicht gerechnet. Erst zwei Wochen vor dem Start bekam ich einen Anruf, dass ich dabei bin“, erinnert sich der Vaihinger. „Ich bin praktisch ins kalte Wasser geworfen worden. Aber ich bin froh, dass ich diese Chance bekam. Denn ich sehe es auch als Lob, dass ich berufen wurde.“ Viel an der kurzfristigen Nominierung des 29-Jährigen lag wohl auch daran, dass Philipsen erst spät ins Aufgebot von Alpecin-Fenix für die Vuelta berufen worden war. „Wir hatten mit ihm einen Siegfahrer am Start. Da wollten die Teamverantwortlichen ihn so gut wie möglich unterstützen. Und sie haben gesehen, dass ich in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet habe“, berichtet Krieger.

Und die Erfahrung, eine Grand Tour gefahren zu haben, wollte der Vaihinger auf keinen Fall missen. „Als Team wächst man bei so einer langen Rundfahrt viel enger zusammen. Man passt gegenseitig auf sich auf. Und jeder opfert sich für den anderen“, erklärt er.