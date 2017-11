Enzweihinger Jugendteams für Worldcup qualifiziert

Enzweihingen (red). Die Indiaca-Jugend des TSV Enzweihingen hat die Qualifikation für den Indiaca Junior Worldcup 2018 in Dülmen geschafft. In den Altersklassen dürfen jeweils nur zwei Mannschaften pro Nation antreten. Daher wurde in Limburg ein deutschlandweites Qualifikationsturnier veranstaltet. Der TSV Enzweihingen war mit zwei Mannschaften vertreten, die beide ihr Ziel erreichten.

Die Mädchen elf bis 14 Jahre gewannen, wenn auch knapp, ihre beiden Spiele und schafften dadurch als Gruppenerste die Qualifikation.

Bei den Mixed elf bis 14 Jahre mussten von drei Spielen mindestens zwei gewonnen werden, um sich als Erster oder Zweiter der Gruppe zu qualifizieren. Das erste Spiel gegen Pivitsheide ging relativ deutlich verloren, also mussten die beiden verbleibenden Spiele gegen Kamen und Ötisheim unbedingt gewonnen werden. Entsprechend hoch war die Nervosität auf beiden Seiten. Gegen Kamen gewann Enzweihingen den ersten Satz klar. Der zweite wurde trotz zunächst deutlicher Führung noch abgegeben. Es war also ein Entscheidungssatz notwendig, den Enzweihingen nach zähem Ringen 26:24 denkbar knapp gewann.

Im nächsten Spiel gegen Ötisheim war dann klar: Wer gewinnt, darf neben Pivitsheide zum Worldcup fahren. Der erste Satz ging wiederum deutlich an die Enzweihinger, bei denen sich im zweiten aber die Fehler häuften. Ötisheim kämpfte verbissen und entschied den Satz knapp für sich. Wieder musste ein dritter Satz die Entscheidung bringen. Nach einem Kopf-an-Kopf Rennen und einem Stand von 23:23 holten die Enzweihinger die letzten beiden entscheidenden Punkte und brachten damit das Spiel zu einem für sie glücklichen Ende. So hatte sich auch die Enzweihinger Mixed-Mannschaft zum Worldcup qualifiziert!