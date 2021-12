Sportschiessen. In der fünften und vorletzten Wettkampfrunde hat der KKSV Ensingen in der Luftpistolen-Kreisliga Vaihingen erneut ein Topresultat erzielt. Damit ist der unangefochtene Spitzenreiter weiterhin auf Kurs Titelverteidigung. Die erste Mannschaft des KKSV Ensingen kam in neutraler Begegnung auf sehr

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot 30 Tage für 4,99€ Jetzt testen