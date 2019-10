Ensingen führt die Kreisliga an

Vaihingen (rh.) Die Luftpistolen-Spezialisten des KKSV Ensingen sind am besten aus den Startlöchern gekommen und haben zum Auftakt der Winterrunde 2019/2020 in der Vaihinger Kreisliga ihren Auswärtskampf bei Titelverteidiger SSV Wiernsheim deutlich mit 1079:1058 Ringen gewonnen. Damit setzte sich der Vizemeister der Vorsaison gleich mit Vorsprung an die Tabellenspitze. Die Sportschützen aus dem Vaihinger Stadtteil gehören damit eindeutig zu den Titelfavoriten.

Dazu zählen indes neben dem Titelverteidiger auch der SV Aurich IV und der KKSV Illingen. Die Auricher kamen beim SV Sersheim zu einem überlegenen 1062:976-Erfolg und stehen damit vorerst auf Rang zwei. Hinter dem SSV Wiernsheim komplettiert der KKSV Illingen (1054:1029-Sieger beim SV Aurich II) das Führungsquartett. Dahinter führt der SV Derdingen (1040:1018 gegen den VfS Knittlingen) das Mittelfeld an, das in etwa hinunter reicht bis zum SV Aurich III auf Platz neun. Am Tabellenende stehen vorerst drei Teams, die allesamt die Tausend-Punkte-Grenze verfehlt haben. Träger der roten Laterne ist der VfS Knittlingen II mit bereits deutlichem Rückstand zu den davor platzierten Teams.

Erster Spitzenreiter in der Einzelwertung ist der Ensinger Michael Roser mit hervorragenden 375 Zählern. Mit vier und fünf Punkten Rückstand folgen ihm Falko Schulz (Aurich) und Dieter Thieme (Mühlacker) auf den Plätzen. Gut mit im Rennen sind dahinter auch noch Titelverteidiger Dan Pfitzenmaier (Wiernsheim – 368) und Udo Damrow (Aurich – 362).

Die Resultate der ersten Wettkampfrunde:

Aurich II – Illingen 1029:1054 Ringe

Wiernsheim – Ensingen 1058:1079

Mühlacker – Aurich III 996:1007

Derdingen – Knittlingen 1040:1018

Enzweihingen – Knittlingen II 1020:922

Sersheim – Aurich IV 976:1062

Tabelle: 1. KKSV Ensingen, 1075 Ringe; 2. SV Aurich IV, 1062; 3. SSV Wiernsheim, 1058; 4. KKSV Illingen, 1054; 5. SV Derdingen, 1040; 6. SV Aurich II, 1029; 7. SV Enzweihingen, 1020; 8. VfS Knittlingen, 1018; 9. SV Aurich III, 1007; 10. SV Mühlacker, 996; 11. SV Sersheim, 976; 12. VfS Knittlingen II, 922.

Einzelwertung: 1. Michael Roser, Ensingen, 375 Ringe; 2. Falko Schulz, Aurich, 371; 3. Dieter Thieme, Mühlacker, 370; 4. Dan Pfitzenmayer, Wiernsheim, 368; 5. Udo Damrow, Aurich, 362; 5 Patrick Grandl, Ensingen, 362; 5. Verena Hofmann, Aurich, 362; 8. Markus Höger, Knittlingen, 358; 9. Thomas Horvath, Derdingen, 357; 9. Lena Opitz, Illingen, 357.