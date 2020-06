Endlich wieder Leben auf den Sportanlagen

Von Michael nachreiner

Vaihingen. Bälle klatschen, Motoren knattern – und vor allem: Sportler schnaufen wieder unter der Belastung. Endlich herrscht wieder Bewegung auf den Sportanlagen in der Region Vaihingen. Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen durch die Politik ist das Vereinsleben nach und nach wieder aus seinem künstlichen Koma erwacht. Normalität herrscht freilich noch nicht in Vaihingen, Illingen, Sersheim, Oberriexingen, Eberdingen, Sachsenheim , Mühlacker und all ihren Ortsteilen sowie Teilgemeinden. Die Bilder von verlassen Spielfeldern und leeren Sporthallen gehören mittlerweile allerdings ins Archiv. Mit Mühe, Maß und manch kreativer Lösung haben die Sportclubs ihren Mitgliedern wieder einen Weg zu ein wenig mehr Alltäglichkeit ermöglicht – natürlich stets unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln.